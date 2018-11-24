کنفرانس وحدت بر هویت امت اسلام تأکید دارد/ قدس عزت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از اولین روز سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم، پس از سخنرانی آیت الله اراکی و رئیس جمهور، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست سخنرانی کرد.

اسماعیل هنیه در این نشست اظهار داشت: کنفرانس وحدت اسلامی در شرایطی برگزار می شود که منطقه ما دشواری های زیادی دارد. بنابراین این کنفرانس می تواند به امت اسلامی، وحدت ببخشد. همچنین همزمان با این کنفرانس شاهد پیروزی هایی از سوی ملت فلسطین هستیم. ما در مدت کوتاهی توانستیم پیروزی سیاسی و امنیتی را در مقابله با دشمن به دست بیاوریم.

وی افزود: کنفرانس وحدت اسلامی بر هویت امت اسلام تاکید دارد و معتقد است که قدس، عزت و سربلندی گذشته و آینده امت اسلامی است. تهران سرزمینی است که همراه و همسو با امت اسلامی مخصوصاً ملت فلسطین است.

هنیه ادامه داد: ایران خطوط قرمز آمریکائی ها را رد کرده و بر اساس اصول خودش عمل می کند. به شما اطمینان می دهم که این نشست نتایج امیدوارکننده ای خواهد داشت. فلسطین موطن و خاستگاه پیامبران است و این سرزمین در معرض بدترین ظلم ها و ستم ها قرار دارد و همه اصول ادیان آسمانی توسط دشمن صهیونیستی نقض می شود.

رئیس دفتر سیاسی جنش حماس تاکید کرد: همه مسلمانان باید متحد و مانع رخنه دشمن در پیکره جهان اسلام باشند. رژیم صهیونیستی یگانه دشمن جهان اسلام است که نسبت به مقدسات این سرزمین بی حرمتی می کند. ما هرگونه طرحی که آمریکا بخواهد در این سرزمین به اجرا دربیاورد، رد می کنیم. فلسطین جزئی از سرزمین اسلامی و اسرائیل هم دشمن ما بوده و خواهد بود. این دشمن هیچ آینده ای نخواهد داشت و هرگونه عادی سازی روابط با آن را محکوم می کنیم.

هنیه تصریح کرد: بیش از ۷۰ سال است که سرزمین ما به اشغال درآمده و در این مدت همواره ترور دشمن وجود داشته است. مسئله فلسطین همواره باید زنده بماند. کنفرانس وحدت اسلامی یک استراتژی اسلامی را ترسیم می کند تا نحوه برخورد با دشمن و مقابله با یهودی سازی قدس را فرابگیریم.

وی افزود: ما به دنبال یک پیمان استراتژیک برای وحدت همه گروه ها هستیم. چرا که مسئله فلسطین، مسئله همه مسلمانان و آزادگان جهان است و ما اجازه نمی دهیم که در این راستا معامله قرن عملی شود. ما گزینه های لازم بر علیه دشمن را در اختیار داریم که در راس آن مقاومت بر علیه قانونی است که بر ضد کشور ما تصویب می شود.

هنیه در پایان گفت: ترامپ نمی تواند به زور قدس را به دست صهیونیست ها بدهد. همانگونه که بالفور نتوانست یک وجب از فلسطین را به آنها بدهد. همه فلسطین متعلق به ماست و خدا با ماست. ملت فلسطین هرجا که باشند حتماً چشم به راه دستاوردهای این کنفرانس هستند.