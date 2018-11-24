۵۵۰۰ نفر به مددجویان استان بوشهر اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در نشست با نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از نمایندگانی که به خوبی طی سه سال گذشته در مجلس از منافع کمیته امداد و محرومین دفاع کرده، نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: تلاش های ایشان در کنار سایر نمایندگان مجلس در اذهان باقی مانده که یکی از نمونه های بارز آن کمک به تصویب اعتبارات اشتغال زایی است که سبب شده سهم مددجویان کمیته امداد در این بخش بیشتر شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: نگاه کمیته امداد به حوزه محرومیت صرفا بر مبنای پرداخت مستمری به افراد تحت حمایت محسوب نمی شود بلکه توجه به حوزه اشتغال و کاریابی برای مددجویان به عنوان نقطه عطفی محسوب می شود.

لطفی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال پایدار زمینه حرفه آموزی به مددجویان این نهاد فراهم شده و قبل از ارائه تسهیلات اشتغال زایی، حداقل یک میلیون تومان به ازای هر نفر در سرفصل آموزش پرداخت می شود.

وی با اشاره به مزیت های اشتغال در جنوب استان بوشهر، بیان کرد: در جنوب استان بوشهر که ظرفیت مناسبی در حوزه صنعت برای اشتغال مددجویان این نهاد وجود دارد سعی کرده‌ایم که با تاسیس و ایجاد مراکز کاریابی کمیته امداد زمینه ارتباط مددجویان با صنعت و بکارگیری آنها در فضای کاری صنایع جنوب استان فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: کمک نماینده مجلس در این حوزه می‌تواند کمک خوبی برای تسریع اشتغال در محدوده صنعتی برای مددجویان این نهاد داشته باشد.

لطفی یادآور شد: ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای سهولت اشتغال مددجویان این نهاد از جمله راهکارهایی است که می تواند در زمینه جذب مددجویان این نهاد تاثیرگذار باشد.

وی با اعلام ظرفیت های مناسب اشتغال در حوزه صنایع جنوب استان، عنوان کرد: ظرف یک هفته گذشته و در یک برنامه منسجم پنج هزار و ۵۰۰ نفر به مددجویان استان افزوده شد و اگر نیازمندی هر فردی محرز شد در کمترین زمان ممکن زمینه استفاده از خدمات این افراد مهیا است.