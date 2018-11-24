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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد

امداد رسانی به ۱۰۰ خودروی گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری

امداد رسانی به ۱۰۰ خودروی گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از امداد رسانی به بیش از ۱۰۰ خودروی گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به امداد رسانی به ۱۰۰ خودروی گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بارش برف و کولاک در شهرستان  های چهارمحال و بختیاری، بیش از ۱۰۰ خودرو را گرفتار کرد.

وی بیان کرد: ۷۰ اکیپ راهداری به خودروی های گرفتار در برف امداد رسانی کردند.

وی بیان کرد: بارش برف در شهرستان های مختلف از جمله کوهرنگ، اردل و بروجن موجب لغزندگی جاده ها و کند شدن تردد در این محور ها شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از ۴۷۰ راهدار در جاده های چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

کد مطلب 4466986

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