فعالیت ۹۰ نیرو در قالب ۱۰ تیم با هدف پوشش خدماتی در بارندگی ها

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم شامگاه شنبه در نشست مدیریت بحران، افزود: در سه بارندگی اخیر، شهرداری قبل از شروع بارش ها با دریافت پیش بینی بارندگی ها از طریق سازمان هواشناسی با فعالیت ستاد مدیریت بحران شهرداری در قالب ده تیم اقدام به تشکیل گروه های خدمات رسان کرده و در سه شیفت کاری و به شکل شبانه روزی فعالیت خدمات رسانی در مناطق مختلف شهر یاسوج را اجرایی کردند.

مقدم با اشاره به توپوگرافی شهر یاسوج و دبی آب و مسیر انتقال، از آب گرفتگی و بروز مشکل تردد در چند نقطه شهر یاسوج خبر داد و بیان کرد: همکاران ما به دنبال پوشش حداکثری خدمات هستند و در حال حاضر در محلات مختلف شهر یاسوج نیروهای خدمات رسان حضور دارند.

شهردار یاسوج با بیان اینکه طراحی سیستم و جداول انتقال آب در شهر یاسوج متعلق به گذشته و دارای ضعف است و گاها کشش و توان پوشش انتقال آب را ندارند، خاطرنشان کرد: علیرغم همه مشکلات، نیروهای شهرداری به شکل شبانه روزی در نقاط مختلف شهر یاسوج به جامعه هدف خدمات رسانی می کنند.

مقدم همچنین با تقدیر از اطلاع رسانی رسانه ها، گفت: ۹۰ نفر از همکاران ما شبانه روزی زحمت می کشندکه گاها برخی رسانه ها با درج برخی اخبار موجبات دلسردی نیروها را رقم می زنند که امید است درج مطالب با بررسی میدانی از فعالیت نیروها انجام بگیرد و نقد منصفانه را داشته باشیم.