به گزارش خبرگزاری مهر، «آیوزو گواکسی» دبیر شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان و مونسینیور خالد عکاشه، رییس بخش اسلام این شورا با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس این سازمان دیدار و گفتوگو کردند.
ابراهیمیترکمان در این دیدار با یادکرد از کاردینال توران، رییس فقید شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان که چندی پیش درگذشت، ابراز امیدواری کرد؛ گفتوگوهای دینی اسلام و مسیحیت کاتولیک (ایران و واتیکان) که تاکنون ۱۰ دور آن برگزار شده است، همچنان تداوم یابد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه گفتوگو با واتیکان را برای خود ضرورت میدانیم، گفت: احساس ما این است گفتوگوهای بسیار مؤثری را تاکنون انجام دادهایم و انجام این ده دور گفتوگوی دینی، در شناختن همدیگر، کمک زیادی به ما کرده است و راههای پیش رو را روشن میبینیم.
وی افزود: از زمان برگزاری نخستین دور گفتوگوها در سال ۱۹۹۴ میلادی تا کنون نگاههای ما به همدگیر تغییر یافته است و البته حس خوب دو طرف سبب ماندگاری این گفتوگوها و تداوم طولانی آن شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری آغاز سیودومین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در تهران، گفت: بسیاری از رهبران مذاهب اسلامی به این کنفرانس دعوت شدهاند تا راهکارهای وحدت در جهان اسلام را بررسی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه مواضع پاپ فرانسیس به دلیل انسانی بودن در ایران مورد توجه است، گفت: گفتوگوهای دینی ما با واتیکان، در سطح وسیعی تأثیر خودش را در ایران گذاشته است. ما در ده دور قبلی تلاشهای زیادی انجام دادهایم و حالا باید به سمت اثربخش کردن این گفتوگوها حرکت کنیم.
هدف فعالان گفتوگوهای دینی اشاعه وحدت میان پیروان همه ادیان است
آیوزو گواکسی، دبیر شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان هم با قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای ارسال پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت کاردینال توران، رییس فقید شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان از ایشان به عنوان شخصیتی یاد کرد که در راه تداوم گفتوگوهای دینی با اسلام و ایران تلاشهای بسیاری انجام داد.
وی همچنین گفتوگو را برای هر کسی در هر جایی و در هر زمانی، اولویت اول عنوان کرد و گفت: امروز شاهد بشریتی هستیم که زخمخورده است و این نیاز احساس میشود که بشر در کنار هم قرار بگیرند و بر این اساس ضرورت زیادی برای انجام گفتوگو احساس میشود.
گواکسی بر دستاوردهای ده دور گفتوگوی قبلی ایران و واتیکان تأکید کرد و با روشن دانستن آینده در خصوص این مهم، گفت: از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ تغییرات زیادی را شاهد بودهایم و این خرد را داشتیم تا به نسل جدید فکر کنیم و به دنبال راهکارهایی برای وحدت بشر باشیم.
وی افزود: پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان همیشه پیشنهاد و تأکید میکند که گفتوگوها بر مبنای احترام و دوستی باشد. وی همیشه به دنبال اعتلای فرهنگ جامعیت است؛ به معنای مراقبت از هر یک از اعضای بشریت است و ایجاد پلهایی برای رسیدن هر شخص برای ایجاد روح وحدت.
دبیر شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان از برگزاری کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در تهران اظهار خرسندی کرد و هدف تمامی فعالان گفتوگوهای دینی را اشاعه وحدت میان پیروان همه ادیان عنوان کرد.
گفتنی است؛ سابقه گفتوگوهای دینی بین جمهوی اسلامی ایران و واتیکان به اولین گفتوگوی مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای پاپی گفتوگوی ادیان واتیکان در سال ۱۳۷۳ بازمیگردد که اولین نشست در تهران برگزار و دور دهم گفتوگوی دینی سال ۱۳۹۵ در شهر رم برگزار شد.
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