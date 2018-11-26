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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

مدیر کل منابع طبیعی فارس به مهر خبرداد:

اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در استان فارس

اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در استان فارس

شیراز- مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در این استان خبرداد.

مهرزاد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در این استان خبرداد و گفت: این طرح در دو هزار و ۵۰۰ هکتار به منظور غنی سازی استان با کاشت بذر گونه های بومی انجام می شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح های بیولوژیک آبخیزداری نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از رسوب و فرسایش خاک به عنوان یک تهدید جدی برای سدها نام برد و افزود: در این راستا با اجرای طرح بیولوژیک آبخیزداری در استان فارس و با کاشت بذر گونه های بومی از جمله بادام کوهی می توان گام مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک برداشت.

وی افزود: عملیات بیولوژیکی روشی علمی ساده و کم هزینه است که عشایر و روستاییان برای افزایش درآمد، ایمنی و مقابله با آثار نامطلوب سیل و فرسایش می توانند در اجرا و توسعه آن مشارکت کنند.

بوستانی با اشاره به اینکه این طرح در ۱۲ حوزه آبخیزدار استان اجرا می شود، تاکید کرد: طرح بیولوژیک آبخیزداری تا پایان آذرماه در استان فارس دنبال می شود.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از این طرح با همکاری مردم و بهره برداران انجام می شوذ به گونه ای که با قرق مناطق نسبت به بذکاری اقدام خواهد شد.

کد مطلب 4468070

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