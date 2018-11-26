اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در استان فارس

مهرزاد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در این استان خبرداد و گفت: این طرح در دو هزار و ۵۰۰ هکتار به منظور غنی سازی استان با کاشت بذر گونه های بومی انجام می شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح های بیولوژیک آبخیزداری نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از رسوب و فرسایش خاک به عنوان یک تهدید جدی برای سدها نام برد و افزود: در این راستا با اجرای طرح بیولوژیک آبخیزداری در استان فارس و با کاشت بذر گونه های بومی از جمله بادام کوهی می توان گام مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک برداشت.

وی افزود: عملیات بیولوژیکی روشی علمی ساده و کم هزینه است که عشایر و روستاییان برای افزایش درآمد، ایمنی و مقابله با آثار نامطلوب سیل و فرسایش می توانند در اجرا و توسعه آن مشارکت کنند.

بوستانی با اشاره به اینکه این طرح در ۱۲ حوزه آبخیزدار استان اجرا می شود، تاکید کرد: طرح بیولوژیک آبخیزداری تا پایان آذرماه در استان فارس دنبال می شود.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از این طرح با همکاری مردم و بهره برداران انجام می شوذ به گونه ای که با قرق مناطق نسبت به بذکاری اقدام خواهد شد.