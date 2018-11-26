برناردو برتولوچی کارگردان مشهور ایتالیایی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برتولوچی که ۷۷ سال داشت در پی بیماری در خانه‌اش در رم پایتخت ایتالیا درگذشت.

برناردو برتولوچی کارگردان نامدار ایتالیایی فیلم های «بودای کوچک» و «آخرین امپراتور» بود. او چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جمله اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرده بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی نخل طلای افتخاری جشنواره فیلم کن را به دست آورد.

برناردو برتولوچی کارگردان ایتالیایی برنده جایزه اسکار سال ۱۹۴۱ در شهر پارما ایتالیا بدنیا آمد. او کار خود در سینما را در دهه ۶۰ در همکاری با پیر پائولو پازولینی آغاز کرد. وی بعدها فیلمنامه فیلم «روزی روزگاری در غرب» را برای سرجیو لئونه نوشت.

مهم ترین دوره سینمایی برتولوچی به دهه ۷۰ و ساخت فیلم های «دنباله رو»، «آخرین تانگو در پاریس» و «۱۹۰۰» برمی گردد. برتولوچی در دهه ۸۰ با ساخت فیلم «آخرین امپراتور» جایزه اسکار بهترین کارگردانی را بدست آورد.

برناردو برتولوچی کارگردان ایتالیایی برنده جایزه اسکار روز دوشنبه ۲۶ نوامبر در سن ۷۷ سالگی درگذشت.