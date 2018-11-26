به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در نشست اتحادیه جهانی علمای مقاومت که صبح امروز دوشنبه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، با تأکید بر مسئولیت علمای دین در قبال موضوع مقاومت گفت: برخی از علما هنوز به این درک نرسیده اند و توانایی های خود را در تقویت مسئله مقاومت در نظر نمی گیرند.

وی با تأکید بر اینکه همکاری میان علما در موضوع مقاومت باید دارای یک مرکزیت باشد اظهار داشت: برخی اعضای اتحادیه جهانی علمای مقاومت هنوز نمی دانند که چه کارهایی باید انجام دهند.

اختری با اشاره به اینکه علما باید موضوعی قوی و عملی در موضوع مقاومت داشته باشند، گفت: باید مباحث مطرح شده در رسانه های جمعی منعکس شود که این نیاز به تنظیم روابط دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با یادآوری اینکه امام خمینی(ره) پنجاه سال پیش اعلام کرد که وجوهات شرعی می تواند برای کمک به مقاومت پرداخت شود اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز امروز این موضوع را تأئید می کنند و دیگر علما هم باید از این فتوا حمایت کنند چرا که مقاومت امروز نیازمند حمایت های علماست و ما باید کمکهای مالی به مقاومت برسانیم.