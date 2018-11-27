کتاب «سیستم و تفکر سیستمی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب سیستم و تفکر سیستمی به این موضوع میپردازد که جامعه بشری از مراحل «پیشاصنعتی» با محوریت «ماده» و «صنعتی» با محوریت «انرژی» عبور کرده و به مرحله «پساصنعتی»، با محوریت «اطلاعات» رسیده است؛ دورانی که در آن به جای «ماشین» عصر صنعتی، «سیستم» عصر پساصنعتی حاکمیت دارد.
«ماشین» عصر صنعتی فقط شامل «سختافزار» و فاقد روح بود و تنها با استفاده از انرژی کار میکرد. در صورتی که «سیستم» عصر پساصنعتی در کنار سختافزار، شامل «نرمافزار» ــ بهعنوان نوعی روح ــ نیز هست و علاوه بر انرژی، اطلاعات را نیز به روشهای بسیار مؤثرتری از گذشته بهکار میگیرد.
مطالعه تاریخ نیز نشان میدهد تحولاتی که بشریت را به پیشرفتهای حیرتانگیز امروز رسانده است، از زمان محور قرارگرفتن «انرژی» (عصر صنعت) شروع شده و با آغاز محور قرارگرفتن «اطلاعات» (عصر پساصنعت) بهاوج خود رسیده است.
کتاب «سیستم و تفکر سیستمی، نظریه و عمل بنیادی» تالیف «اکبر قراخانی بهار» در ۴۲۴ صفحه به قیمت ۴۶۰ هزار ریال از سوی نشر نی منتشر شده است.
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