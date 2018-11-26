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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

مراسم نکوداشت شخصیت های برجسته تقریبی برگزار می شود

مراسم نکوداشت شخصیت های برجسته تقریبی برگزار می شود

تقدیر از خدمات شش شخصیت تقریبی جهان اسلام از جمله برنامه های اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه مراسم اختتامیه سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی از خدمات شش شخصیت تقریبی جهان اسلام تقدیر می شود.

 جلسه اختتامیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بعد از ظهر امروزپنجم آذرماه به ریاست آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز می شود.

نکوداشت شخصیت های تقریبی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله برنامه های اختتامیه است که ساعت ۱۸:۵۵ برگزار می شود و طی آن از شهید فتحی الشقاقی، شهید احمد یاسین، شهیده رزان نجار، جعفر عبدالسلام، روژه گارودی و عفاف الحکیم تقدیر می شود.

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اول آذرماه با سخنرانی رئیس جمهور آغاز به کار کرد و امشب به پایان می رسد.

کد مطلب 4468591
سارا فرجی

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