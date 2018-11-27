۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

پس از فاش شدن اطلاعات ۶۰میلیون مشتری؛

شکاف امنیتی در خدمات پستی آمریکا ترمیم شد

شکاف امنیتی در خدمات پستی آمریکا ترمیم شد

یک شکاف امنیتی در وب سایت خدمات پستی آمریکا که اطلاعات ۶۰ میلیون مشتری را فاش کرده، بالاخره پس از یک سال ترمیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دیلی میل، سازمان خدمات پستی آمریکا یک شکاف امنیتی را رفع کرد که اطلاعات ۶۰ میلیون مشتریش را فاش کرده بود.

وب سایت امنیت سایبریKerbsOnSecurity شکاف امنیتی در وب سایت UPSP کشف کرد که به افراد اجازه می داد آدرس، نام کاربری، شماره تماس و دیگر اطلاعات محرمانه مشتریان را ببیند.

این درحالی است که یک سال قبل یک محقق امنیتی مستقل این شکاف امنیتی را به خدمات پستی آمریکا هشدار داد اما این شرکت به آن توجهی نکرد. یک هفته قبل وب سایتKerbsOnSecurity با این سازمان تماس گرفت و شکاف امنیتی بالاخره پس از یک سال ترمیم شد.

این شکاف در API وجود داشت که به خدمت UPSP Informed Delivery متصل است.این خدمت اصل به کاربران خلاصه توضیحاتی درباره محموله پستی شان می دهد. این محموله ها شامل اسناد مهم  وحساسی مانند چک، پاسپورت و غیره هستند.

به گفته وب سایت امنیتی، ضعف در بخش احراز هویت در API به هر فردی اجازه می داد به راحتی به اطلاعات شخصی کاربران در مخازن سازمان پست آمریکا دسترسی یابد.

کد خبر 4469390
شیوا سعیدی

