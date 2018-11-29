رشد ۱۸ درصدی اجرای طرح هادی در گیلان طی سه سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده صبح پنجشنبه در همایشی که در سالن اجتماعات مخابرات گیلان برگزار شد با اشاره به وسعت ۱۴ هزار کیلومتری استان گیلان با بیش از ۳ هزار روستا است، افزود: از این تعداد ۲ هزار روستای بالای ۲۰ هزار خانوار در قالب طرح هادی، جامعه هدف اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان را تشکیل می دهد.

اکبرزاده با بیان اینکه قبل از سال ۹۴ شاخص اجرای طرح هادی در استان گیلان ۲۲ درصد بوده که و نسبت به شاخص کشوری دارای عقب ماندگی‌های بسیاری بود، گفت: این شاخص از سال ۹۴ تاکنون به بیش از ۴۰ درصد در استان گیلان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به رشد ۱۸ درصدی در طول سه سال گذشته در اجرای طرح هادی در این استان، بیان کرد: استان گیلان در جایگاه نخست اجرای طرح هادی در کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه هنوز ۶۰ درصد معابر روستای این استان فاقد آسفالت مناسب است، اظهارکرد: از جمعیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری گیلان یک میلیون نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت این استان در روستاها زندگی می کنند.

اکبرزاده با اشاره به اینکه ارتقای خدمات در حوزه روستایی یکی از مولفه‌های موثر در ماندگاری روستاییان در روستاها است، افزود: ایجاد راه مناسب و ایمن از جمله این مولفه‌ها است که به دنبال خود اقتصاد، ثروت و آرامش می آورد.