سرطان های سینه و روده بزرگ قابل پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کارکنگره بین‌المللی جراحی سرطان افزود: تریاک از جمله عواملی است که در شیوع بیمار سرطان در کشور تاثیرگذار است و در این میان ۱۰ درصد افراد بالای ۴۰ سال از مواد مخدر تریاک و تأثیر قطعی این مخدر دچار بیماری شدند.

وی ادامه داد: مصرف کباب و گوشت برشته سبب سرطان معده می شود و ما شاهد افزایش آمار سرطان معده در شمال کشور هستیم.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: سبزی، ماهی و مصرف روزانه یک قرص آسپرین در پیشگیری از سرطان معده موثر است.

ملک زاده افزود: شایع ترین بیماری دستگاه گوارش در ایران ریفلاکس معده است و حدود ۲۰ درصد ایرانی ها به آن مبتلا هستند که علاوه بر تأثیر بر روی کیفیت زندگی در طولانی مدت ممکن است سبب بروز سرطان معده شود.

وی ادامه داد: شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش و کبد، سرطان معده است که حدود ۱۲ درصد سرطان ها را به خود اختصاص می دهد و در مردان بیشتر شایع است و سرطان روده بزرگ رتبه بعدی را به حدود ۹ درصد به خود اختصاص داده و سرطان مری هم حدود چهار درصد است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: طی تحقیقات انجام شده سرطان های سینه، دهانه رحم و روده بزرگ قابل پیشگیری است.