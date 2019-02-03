آموزش تخصصی پرستاری در بیماری های گوارش و کبد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت پرستاری در بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان که با پیشنهاد و پیگیری های مداوم پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب وزارت بهداشت رسیده است، با همکاری این پژوهشکده و معاونت پرستاری وزارت بهداشت از اردیبهشت ۹۸ آغاز بکار می کند.

رضا ملک زاده رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست با پرستاران، گفت: دستیابی آحاد مردم به بالاترین و عادلانه ترین سلامت در منطقه از اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور است که در این راستا رسالت مراکز بهداشتی و درمانی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بهینه سازی، تضمین کیفیت و روزآمد کردن خدمات بالینی بیماری است.

وی همچنین فراهم کردن فرصت های آموزشی برای فارع التحصیلان رشته های علوم پزشکی ، تولید و انتشار دانش مورد نیاز جامعه علمی، بیماران و مردم در زمینه بیماری های مختلف از جمله بیماری های گوارش و کبد جهت ارتقای سطح سلامت جامعه را از دیگر اهداف مهم آموزش در نظام سلامت و مراکز تحقیقاتی کشور برشمرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، استفاده از ظرفیت دانش پرستاران در تحقیقات بیماری های گوارش و کبد را یکی دیگر از اهداف برگزاری دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت پرستاری در بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان ذکر کرد و گفت: در مراکز تحقیقاتی دنیا، بسیاری از کارهای تحقیقاتی توسط پرستاران انجام می شود. بر همین اساس بزودی در ایران، برنامه جدیدی تحت برای پرستاران راه اندازی خواهیم کرد تا در تحقیقات بالینی مشارکت بیشتری کنند.

سلامت را نباید صرفا در بیمارستان ها جستجو کرد

ملک زاده با اشاره به شیوع بیماری های مزمن غیرواگیر و سهم ۸۰ درصدی آن در علل مرگ و میر کلی در ایران و همچنین شیوع بیماری های گوارشی که علت تقریبا ۱۰ هزار مرگ در ایران طی سال ۲۰۱۶ بوده است، اتخاذ سیاست های جامع در سطح ملی برای پیشگیری بهتر و درمان بموقع بیماری ها را یک ضرورت غیرقابل انکار توصیف و تاکید کرد: با بهره مندی از روشهای پیشرفته آموزش به مردم در زمینه پیشگیری از بیماری ها و مراقبتهای حین بیماری، و نیز ارتقای دانش تخصصی مراقبان نظام سلامت بویژه پرستاران، می توان از عود بسیاری از بیماری ها و مراجعه مکرر مردم به بیمارستان ها به دلیل ناآشنایی با روشهای مراقبتی و نحوه مصرف داروها و در نهایت از تحمیل هزینه های بی دلیل بیماری ها به مردم کاست و زمینه ای را فراهم کرد که سلامت صرفا در بیمارستان ها جستجو نشود.

وی، یکی از روش های موثر برای دستیابی به این هدف را استفاده از توانایی و ظرفیت دانش و تخصص پرستاران دانست و گفت: ۱۵ سال پیش، در بازدیدی که از دانشگاه پنسیلوانیا داشتم متوجه شدم که بخش عمده ای از فعالیت های درمانی و تحقیقاتی دانشگاه توسط پرستاران انجام می شود و همین امر سبب سرعت یافتن برنامه های پیشگیری و درمان بیماری ها شده است؛ لذا این برنامه را برای اجرا در ایران، پیشنهاد کردم که به دلایلی تاکنون به اجرا در نیامده است و امروز با پیگیری های فراوان زمینه اجرای آن فراهم شده است.

رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد علوم پزشکی تهران با اشاره به اجرای دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت پرستاری در بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان، گفت: این دوره که فراخوان آن بزودی اعلام خواهد شد، یکی از دوره های حرفه ای است که هدف آن تربیت پرستارانی با دانش و مهارتهای بهتر و تخصصی تر در زمینه بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی، مراقبت های لازم، آماده سازی و حمایت‌های روحی، جسمی و اجتماعی برای بزرگسالان مبتلا به بیماری های دستگاه گوارش در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های دولتی، درمانگاه ها، کلینیک ها و بیمارستان های خصوصی، مطب ها و مراقبت در منزل در زمینه های بهداشتی، پیشگیری، درمانی، حمایتی، هماهنگی و توانبخشی است.

ملک زاده، علاوه بر افزایش دانش و مهارت تخصصی پرستاران در زمینه خدمات تخصصی گوارش شامل اندوسکوپی و … ، به ذکر دیگر نتایج مهم اجرای این دوره پرداخت و به حجم بالای مراجعه بیماران گوارش به مطب ها و کلینیک های تخصصی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من، یک پرستار می تواند تا ۳۰ درصد فعالیتهای یک پزشک در مطب را بر عهده گیرد. این امر سبب خواهد شد ضمن تسریع در رسیدگی به امور بیمارانی که به دلیل عدم امکان دسترسی به پزشکان در شرایط گوناگون ، با مشکلاتی مواجهند، آنها را در یافتن پاسخ بسیاری از پرسشهای مرتبط با مراقبت از بیماری مبتلابه، کمک کرد

وی افزود: اجرای چنین برنامه ای ضمن کمک به اشتغال پرستاران ، به افزایش میزان درآمد آنها نیز کمک شایانی خواهد کرد.

به گفته ملک زاده، شرکت در دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت پرستاری در بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان، آزمون سراسری ندارد و پرستاران علاقه مند از طریق مصاحبه ، جذب دوره شده و در پایان گواهینامه دریافت می کنند. این دوره، شامل ۷۲ ساعت برنامه آموزشی پرستاری تخصصی گوارش و ۲۸۸ ساعت مهارت آموزی شامل آموزش تخصصی در بخشهای بالینی است.