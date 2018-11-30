به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز جهانی معلولان خوزستان در اهواز برگزار شد تا آنها مناسب سازی شهری بدون مانع و پله را به عنوان دغدغه اصلی خود بیان و از نخواستن ترحم حرف بزنند.

این جشن در حالی برگزار شد که کلانشهر اهواز در زمینه مناسب سازی معابر و شهر برای تردد معلولان نمره قابل قبولی ندارد؛ این ضعف شهرداری اهواز معلولان را رنجیده خاطر کرده و در عین حال آنها از ترحم عابران پیاده ای که از نعمت خدادادی سلامتی بهره مند هستند، سخت دلگیر شده اند.

مناسب سازی کشور برای معلولان باید مناسب باشد

۱۲ آذر روز جهانی معلولان است که به این مناسب عصر امروز مراسمی در تالار شهر اهواز برگزار و بشیر مولایی رئیس انجمن معلولان خوزستان در این مراسم اظهار کرد: مراسم با دستان خالی و همچنین کار و کمک دوستان توانخواه برگزار شد اما از حمایت بهزیستی خوزستان نیز تقدیر و تشکر می کنیم.

یکی از معلولان اهوازی در این مراسم بیان کرد: روز جهانی معلولان از راه رسیده و رسانه های ملی توانمندی های معلولان را طی روزهای اخیر بازگو می کنند؛ اگر روز ما جهانی است پس باید امکانات رفاهی، معیشتی، شهروندی و مناسب سازی کشور نیز مثل سایر کشورهای جهان پیشرفته و برابر باشد.

سعاد حریزی خطاب به مسئولان افزود: فرهنگ شهروندی و مناسب سازی کشور هم باید غنی و کامل باشد، پس این مسئولان بهتر است به جای جشن گرفتن و تبریک گفتن شهر ما را مناسب کنید.

وی تصریح کرد: مسئولان باید به جای وعده و شعار دادن توخالی و واهی با همت و عمل مرا حمایت، دستم را گرفته و راهم را هموار کنند.

نیازمند نگاه تحرم آمیز شهروندان نیستیم

این معلول یادآور شد: شهروندان نگاه خیره خود را بر من گذرا کنید و با دیدنم صدای آه و شادی خود را آهسته و کم کنید؛ امروز آمده ام تا صدای همنوعانم باشم و از زبان آنها بگویم که حسرت تنها سهم ما از زندگی نبوده و ازدواج برای ما عیب نیست.

حریزی ادامه داد: ما معلولان طالب هرآنچه که انسان ها مطالبه می کنند، هستیم و آمده ایم تا ثابت کنیم که "ما می توانیم" تنها شعار نیست و همه توانایی هایی داریم که شاید در یک فرد مکمل الخلق وجود نداشته نباشد.

وی عنوان کرد: گرچه معلولم و بالم رنجوده از زمان همچون کبوتری سبکبال هم پای نوجوانان و جوانان دیگر پریده ام و راه های بلند، دور و دراز را پیموده، با تک تک شاپرک های رقصان رقصیده و با اندیشه ام تمام سفرها را در آسمان پیموده ام.

این معلول اضافه کرد: با چرخ ویلچرم جهان هم می چرخد جهانی که من ساخته ام و انسان های سالم هرگز طعم آن را نخواهند چشید.

حریزی با گلایه از اینکه مسئولان چشم بازگویی مشکلات مرا ندارند و نسبت به مشکلات و دردهای من بیگانه اند، اظهار کرد: عابران با ترحم خود قلب مرا آزار می دهند؛ اما می دانم خدا می بیند، می شنود، هوای مرا دارد و آخر یک روز معجزه می شود؛ می دانم سخت است و زمان بر و پله ها زیاد است و شهرها بزرگ و همه دمی می آیند شعار می دهند و می روند.

وی در پایان با اشاره به اینکه من همه مشکلات را می دانم و همچنان می رانم، گفت: همه را می دانم اما امیدوارم و با دلی پر از امید به انتظار می مانم؛ به انتظار شهری مناسب بدون پله و مانع و همچنین با داشتن مسئولی با مسئولیت و لایق خواهم ماند.

۹۰ هزار معلول در خوزستان

معاون توانبخشی بهزیستی خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: سال های زیادی فقط بهزیستی نسبت به معلولان احساس مسئولیت داشت و دیگر نهادی کنار آن نبود؛ زمان معاونت من ۲۵ هزار نفر معلول در خوزستان داشتیم که اکنون به ۹۰ هزار نفر رسیده است.

جعفری با اشاره به اینکه همراه با تشکل های معلولان به این نتیجه رسیدیم که باید یک کار اساسی صورت بگیرد، افزود: هشت ماه قبل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.

وی عنوان کرد: در طول ۴۰ سال اول تا چهار ماه قبل ۱۷ هزار مستمری بگیر بهزیستی در خوزستان داشتیم که از چهار ماه قبل تاکنون ۳۰ هزار نفر جدید به آنها اضافه شدند.

معاون توانبخشی بهزیستی خوزستان با اشاره به سه برابر شدن مستمری معلولان یادآور شد: حضور تمامی دستگاه ها در قانون جامع حمایت از معلولان دیده شده و باید به وظایف خود در خصوص این قانون عمل کنند.

جعفری در پایان تصریح کرد: در ارتباط با مسکن، اشتغال، درمان، مبالغ دریافتی مستمری و دیگر نیازهای معلولان کمپین های بسیاری تشکیل شد تا قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب برسد.

توانمندی معلولان یکی از برنامه های بهزیستی

مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلولان مراسمی در تالار شهر برگزار و معلولان در کنار مسئولان حضور دارند؛ یکی از اهداف این برنامه مطرح شدن دوباره توانمندسازی معلولان است.

غلامرضا صدیق راد با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های مساوی شعار روز جهانی معلولان است، اضافه کرد: به ۸۵ هزار معلول در خوزستان انواع خدمات از جمله تهیه سمعک، واکر، ویلچر و تشک مواج را ارائه می دهیم.

وی با اشاره به افزوده شدن ۳۰ هزار معلول جدید به معلولان مستمری بگیر بهزیستی خوزستان بیان کرد: قبلا ۱۷ هزار نفر مستمری بگیر داشتیم که امسال به ۴۷ هزار نفر افزایش و هزینه مستمری و نگهداری در منزل را دریافت می کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به فعالیت مراکز توانبخشی بسیار در خوزستان گفت: سال گذشته نزدیک به دو میلیارد تومان وسایل کمک توانبخشی خریداری و به معلولان اهدا شد.

صدیق راد در خصوص اهدای کمک هزینه مسکن به خانواده های چند معلولی یادآور شد: تفاهمنامه ای سه جانبه بین بهزیستی، مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان برای شهر و با بنیاد مسکن در روستا منعقد شده است؛ هر دستگاهی اعتبار خاص خودش را به خانواده های دو معلول و بالاتر بر اساس ضوابط پرداخت می کند.

وی در پایان عنوان کرد: مناسب سازی برای معلولان یک مشکل همیشگی است و در سطح شهر موانع زیاد است و از مسئولان انتظار داریم که موانع را بردارند که برای هیچ کسی به خصوص معلولان خوب نیست و باید فرصت مساوی را برای تردد مسئولان فراهم کنیم.