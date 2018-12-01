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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۵

انتقاد عفو بین الملل از دیدار رهبران جهان با بن سلمان در آرژانتین

انتقاد عفو بین الملل از دیدار رهبران جهان با بن سلمان در آرژانتین

عفو بین الملل با انتقاد از مشارکت ولیعهد عربستان در نشست آرژانتین وی را به نقض حقوق بشر در عربستان و یمن متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل با انتشار پستی در حساب توییتری خود نسبت به مشارکت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در نشست جی ۲۰ در آرژانتین و دیدار رهبران کشورهای جهان با وی انتقاد کرد.

این سازمان همچنین اعلام کرد که بن سلمان متهم به نقض حقوق بشر در عربستان و یمن است.

عفو بین الملل تاکید کرد که هم‌پیمانان عربستان باید از این نقض حقوق بشر انتقاد کرده و مسائل انسانی را بر قراردادهای تجاری ترجیح دهند.

بن سلمان روز گذشته در نشست جی ۲۰ در آرژانتین شرکت کرده و رهبران جهان نیز با وی دیدار کردند.​

کد مطلب 4472255

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