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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

هم زمان با روز جهانی مبارزه با ایدز؛

همایش پیشگیری از ایدز در پیشوا برگزار شد

همایش پیشگیری از ایدز در پیشوا برگزار شد

پیشوا- همایش پیشگیری از ایدز هم زمان با روز جهانی مبارزه با این بیماری در پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی فرماندار پیشوا ظهر شنبه در این همایش با اشاره به مشکل کتمان بیماری ایدز گفت: کتمان این بیماری، کنترل آن را مشکل کرده و موجب تسری آن و ایجاد مشکلاتی در سطح جامعه می‌شود و این نیازمند بالا ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم نسبت به این بیماری است.

وی پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و ادامه داد: آموزش‌وپرورش به لحاظ مخاطبان گسترده و فراگیر خود ازجمله دانش آموزان و خانواده‌های آنان، مسئولیت خطیری را درزمینهٔ پیشگیری از ایدز بر عهده دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: آگاه‌سازی دانش آموزان و خانواده‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیر بالایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های مسری همچون ایدز در جامعه دارد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر لزوم اثرگذاری همایش‌ها گفت:  باید با برپایی این‌گونه همایش‌ها و سخنرانی‌ها نسل جوان را آگاهی بخشیده و آن‌ها را در مقابل این تهاجم واکسینه نماییم و در راستای انجام این وظیفه خطیر، مسئولانه و تکلیف محورانه حرکت کرده و ایفای نقش نماییم تا اثرات مخرب ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را به حداقل برسانیم. 

بر اساس این گزارش، همایش پیشگیری از ایدز با حضور حسین عباسی فرماندار، رحیم جهانی مدیر آموزش‌وپرورش، دکتر زینی وند رئیس شبکه بهداشت و درمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم به همت آموزش‌وپرورش و با همکاری شبکه بهداشت و درمان در آموزشگاه آیت‌الله خامنه‌ای پیشوا برگزار شد.

کد مطلب 4472805

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