همایش پیشگیری از ایدز در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی فرماندار پیشوا ظهر شنبه در این همایش با اشاره به مشکل کتمان بیماری ایدز گفت: کتمان این بیماری، کنترل آن را مشکل کرده و موجب تسری آن و ایجاد مشکلاتی در سطح جامعه می‌شود و این نیازمند بالا ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم نسبت به این بیماری است.

وی پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و ادامه داد: آموزش‌وپرورش به لحاظ مخاطبان گسترده و فراگیر خود ازجمله دانش آموزان و خانواده‌های آنان، مسئولیت خطیری را درزمینهٔ پیشگیری از ایدز بر عهده دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: آگاه‌سازی دانش آموزان و خانواده‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیر بالایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های مسری همچون ایدز در جامعه دارد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر لزوم اثرگذاری همایش‌ها گفت: باید با برپایی این‌گونه همایش‌ها و سخنرانی‌ها نسل جوان را آگاهی بخشیده و آن‌ها را در مقابل این تهاجم واکسینه نماییم و در راستای انجام این وظیفه خطیر، مسئولانه و تکلیف محورانه حرکت کرده و ایفای نقش نماییم تا اثرات مخرب ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز را به حداقل برسانیم.

بر اساس این گزارش، همایش پیشگیری از ایدز با حضور حسین عباسی فرماندار، رحیم جهانی مدیر آموزش‌وپرورش، دکتر زینی وند رئیس شبکه بهداشت و درمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم به همت آموزش‌وپرورش و با همکاری شبکه بهداشت و درمان در آموزشگاه آیت‌الله خامنه‌ای پیشوا برگزار شد.