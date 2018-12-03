«خرگوش سفید را دنبال کن» به «عمار» رسید/ عشق فرانسوا به زن ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مستند پرتره «خرگوش سفید را دنبال کن» به کارگردانی محمدحسین سلطانی که به مدت ۹۰ دقیقه در سال ۱۳۹۶ تولید شده است به دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم «عمار» ارسال شد.

این اثر درباره زندگی فرانسوا ازوت سرآشپز فرانسوی است که برای راه اندازی یک رستوران به ایران می آید اما با دیدن یک خانم ایرانی عاشق او می شود و تصمیم می گیرد تا با آن زن ازدواج کند ولی مشکلی که وجود دارد این است که شرط اول زن برای ازدواج با او اسلام آوردن فرانسوا است.

سایر عوامل این اثر عبارتند از نویسنده و کارگردان محمدحسین سلطانی، تهیه کننده: محمدعلی نجفیان، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، صدابردار: عبدالرضا حیدری، صداگذار: عرفان ابراهیمی، موسیقی: احسان صلح طلب، مدیر تولید: شهاب مجیری، مدیر تدارکات: سعید دلاوری، عکاس: سارا دقیق، پخش کننده فیلم موسسه بیتا فیلم تهران.