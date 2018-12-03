مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، محمدرضا قربانی به عنوان مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی منصوب شد.
رخشانیمهر در این حکم شناسایی ظرفیتهای جدید در حوزه فعالیت خیرین مدرسهساز با اتخاذ راهبردهای مناسب، برنامه محوری فعالیتهای ادارهکل مشارکتهای مردمی براساس زمانبندیهای کوتاه، میان و بلندمدت و نظارت دقیق بر اجرای این برنامهها در دفاتر امور مشارکتهای مردمی ادارت کل استانها، تحلیل دقیق عملکرد و اقدامات انجام شده در جذب خیرین در ۲۰ سال گذشته به منظور دستیابی به راهبردها و راهکارهای کارآمد در سازماندهی فعالیتها، افزایش تعامل هدفمند با مجامع استانی و جامعه خیرین مدرسهساز برای توانمندسازی مجامع استانی و هماهنگی ادارت کل استانی برای تحقق این مهم را از اولویتهای مورد انتظار این حوزه عنوان کرده است.
وی همچنین با تاکید بر گسترش فرهنگ مدرسهسازی در تعامل و با استفاده از ظرفیتهای رسانهای، فرهنگی و تبلیغی کشور برای اطلاعرسانی اثربخش از فعالیت خیرین مدرسهساز و اقدامات سازمان در این بخش، مستندسازی فعالیت خیرین مدرسهساز و تدوین تاریخ شفاهی از زندگینامه خیران برای ثبت این سرمایه ارزشمند اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی کرده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان این حکم پیگیری روند اجرای دقیق پروژههای مردمی و ارائه نقشههای فنی و اجرائی برای آشنایی افراد خیر (داخل و خارج از کشور) با هماهنگی واحد فنی و هدفگذاری در برگزاری همایشها و جشنوارههای خیرین برای تکریم خیّرین و شناسایی خیّرین جدید را نیز از جمله وظایف محوله این اداره کل اعلام کرده است.
محمدرضا قربانی با ۲۵ سال سابقه، مدیریت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نوسازی مدارس کشور و مشاور امور رسانهای رئیس سازمان را در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از این منصور نجفی افشار، سرپرستی دفتر مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور را بر عهده داشت که رئیس سازمان نوسازی در پیام جداگانهای از زحمات و تلاشهای او قدردانی کرد.
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