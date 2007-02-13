مرحله پنجم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی شرایط اوراق مشارکت را این گونه اعلام کرد:

1- مدت اعتبار اوراق: یکسال از تاریخ اولین روز انتشار (5/12/85) می باشد.

2- بانک های ملی ایران، صادرات ایران، سپه ، کشاورزی، تجارت، ملت، رفاه، مسکن، توسعه صادرات ، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد به عنوان عاملین خرید و فروش و پرداخت سود اوراق می باشند.

3- این اوراق در قطعات 000/000/1 ریالی، 000/000/2 ریالی، 000/000/5 ریالی، 000/000/10 ریالی ، 000/000/20 ریالی و 000/000/50 ریالی منتشر و در اختیار عموم قرار خواهند گرفت.

4- این اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده آن مالک اوراق شناخته می شود.

مزایای اوراق مشارکت:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پرداخت اصل و سودهای علی الحساب متعلقه را در سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می نماید.

2- پرداخت سود علی الحساب ، هر 3 ماه یک بار به به صورت روزشمار انجام خواهد گرفت.

3- سود علی الحساب سالانه 5/15 درصد و معاف از مالیات می باشد.

4- تاریخ اولین پرداخت سود 3 ماهه پس از اولین روز فروش در تاریخ 5/3/1386 خواهد بود.

5- این اوراق قابلیت بازخرید قبل از سررسید با احتساب سود روز شمار نزد بانک های عامل را دارا می باشد.

تاریخ عرضه اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت از تاریخ 5/12/1385 لغایت پایان وقت اداری 10/12/1385 به مدت 6 روز کاری در مقابل دریافت مبلغ اسمی در شعب منتخب بانکهای یاد شده عرضه می گردد.