به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لیا سدو بازیگر فرانسوی که نقش مدلین سوان روانشناس را در فیلم «اسپکتر» از مجموعه فیلم های جیمز باند بازی کرده بود بار دیگر این نقش را در فیلم جدید جیمز باند بازی می کند.

ایون پروداکشنز کمپانی تولیدکننده فیلم های جیمز باند، در کنار سدو ۲ بازیگر زن دیگر را نیز برای این فیلم می خواهد؛ یکی بازیگری که نقش کارگزار MI۶ را بازی کند و بازیگر دیگری که نقش زن مرموز فیلم را ایفا کند.

منابع آگاه همچنین تایید کرده اند که رالف فاینس، بن ویشاو و نائومی هریس سه بازیگر دیگر فیلم های قبلی جیمز باند نیز در فیلم جدید این مجموعه حضور خواهند داشت. لینوس ساندگرن فیلمبردار برنده جایزه اسکار فیلم «لالالند» نیز فیلمبرداری این فیلم را انجام خواهد داد.

گفته می شود کری فوکوناگا کارگردان و فیلمنامه نویس این فیلم، فیلمنامه «باند ۲۵» را به پایان رسانده است. دنیل کریگ بازیگر اصلی «باند ۲۵» نیز هم اکنون مشغول بازی در فیلم «چاقوها بیرون» به کارگردانی ریان جانسون است.

بنا به گفته منابع نزدیک به فیلم، رمی ملک بازیگری که به تازگی نقش فردی مرکوری را در فیلم «بوهمین راپسودی» برعهده داشته است، برای ایفای نقش شخصیت شرور این فیلم در نظر گرفته شده است. با این حال برنامه کاری ملک به گونه ای است که از ماه مارس تا ماه جولای سر فیلمبرداری فصل پایانی مجموعه «آقای ربات» حضور خواهد داشت و بعید به نظر می رسد حتی در صورت دریافت پیشنهاد از ایون پروداکشنز، او قادر به بازی در این فیلم باشد.

کمپانی MGM قسمت بیست و پنجم «جیمز باند» را در مشارکت با آناپورنا پیکچرز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ اکران خواهد کرد. پخش جهانی فیلم را نیز یونیورسال برعهده خواهد داشت.