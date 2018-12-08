کتاب «مهمان نمی خواهی؟» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نگره در شیراز ۶۴ قطعه شعر کیهان کهندل سروستانی را در قالب یک کتاب منتشر کرد.

در این مجموعه شعر، سروده هایی با عنوان خواستنی، پرهیز، عصر دلگیر بخیر، ققنوس وار، جا نمی شوم، اتفاق، جلای وطن، قلب زیرپا افتاده و... به چاپ رسیده است.

از سویی در کتاب فوق هیچ مطلبی درخصوص معرفی شاعر به چاپ نرسیده و فقط در ابتدای آن، به دکتر محسن ساجدی راد تقدیم شده و فقط می دانیم که سراینده اشعار متولد ۱۳۴۹ است.

کتاب «مهمان نمی خواهی؟» با شمارگان ۵۰۰ نسخه از سوی نشر نگره شیراز به بازار نشر آمده است.

شناسه کتاب:

عنوان: مهمان نمی خواهی؟

پدیدآورنده: کیهان کهندل سروستانی

ناشر: نگره – شیراز

مشخصات ظاهری: ۶۴ صفحه

موضوع: شعر فارسی – قرن ۱۴

بها: ۶۵۰۰ تومان

شابک: ۹-۱۷-۸۳۶۰- ۶۰۰-۹۷۸