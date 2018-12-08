به گزارش خبرنگار مهر، محمودعلوی وزیر اطلاعات امروز در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در خصوص چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقهای در پاسخ به سؤالی در خصوص محل انتقال داعش، گفت: داعش به هر جایی که بتواند منتقل میشود، هر جایی که حاکمیتی باشد برای انتقال گروه های تروریستی انتخاب می شود.
وی تأکید کرد: حاکمیتها باید با اشراف اطلاعاتی طوری عمل کنند که زمینهای برای شکل گیری تروریسم در کشورهایشان به وجود نیاید.
وزیر اطلاعات در خصوص مسببان اصلی حادثه تروریستی چابهار و اهواز گفت: جریانها و سرویسهای امنیتی در منطقه و سیاستها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در این حوادث دست داشتند، آمریکا هم متاسفانه از این جریان تروریستی حمایت میکند.
وی اظهارداشت: از نظر آنها تروریستی که در جهت اهداف آنها باشد، تروریسم مطلوب است.
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