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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

علوی در حاشیه کنفرانس روسای مجالس:

سرویس‌های امنیتی منطقه در حادثه تروریستی چابهار نقش داشتند

سرویس‌های امنیتی منطقه در حادثه تروریستی چابهار نقش داشتند

وزیر اطلاعات گفت: جریان های سرویس های امنیتی و سیاست‌ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در حوادث تروریستی چابهار و اهواز نقش داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودعلوی وزیر اطلاعات امروز در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در خصوص چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص محل انتقال داعش، گفت: داعش به هر جایی که بتواند منتقل می‌شود، هر جایی که حاکمیتی باشد برای انتقال گروه های تروریستی انتخاب می شود.

وی تأکید کرد: حاکمیت‌ها باید با اشراف اطلاعاتی طوری عمل کنند که زمینه‌ای برای شکل گیری تروریسم در کشورهایشان به وجود نیاید.

وزیر اطلاعات در خصوص مسببان اصلی حادثه تروریستی چابهار و اهواز گفت: جریان‌ها و سرویس‌های امنیتی در منطقه و سیاست‌ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در این حوادث دست داشتند، آمریکا هم متاسفانه از این جریان تروریستی حمایت می‌کند.

وی اظهارداشت: از نظر آن‌ها تروریستی که در جهت اهداف آنها باشد، تروریسم مطلوب است.

کد مطلب 4479053

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    نظرات

    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
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      پاسخ
      پس شما با آن دم و دستگاه عریض و طویل چه کاره‌اید؟! تا مجلس هم آمدند و شما نتونستید جلوشون رو بگیرید. اگه اطلاعات سپاه نبود کی می تونست کم کاری شما را جبران کنه؟

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