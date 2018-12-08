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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

روابط عمومی وزارت بهداشت؛

اصطلاح « داروی آزاد» نداریم/روند قیمت گذاری دارو

اصطلاح « داروی آزاد» نداریم/روند قیمت گذاری دارو

روابط عمومی وزارت بهداشت، با اشاره به تیتر خبری مبنی بر «گرانی داروهای آزاد با جیب مردم همخوانی ندارد»، اصطلاح «داروی آزاد» را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، در پاسخ به خبری با عنوان « گرانی داروهای آزاد با جیب مردم همخوانی ندارد»، توضیحاتی ارائه کرد.

طبق پاسخ سازمان غذا و دارو وزارت، قیمت گذاری دارو بر مبنای ارز ترجیحی انجام می ­شود و حداکثر پوشش بیمه­ ای از سوی دولت و سازمان­ های بیمه ­گر با توجه به بودجه بیماران خاص و صعب­ العلاج و مابه التفاوت قیمت ارز از طریق سازمان­ های بیمه­ گر در سطح عرضه اعمال می­ شود و میزان افزایش قیمت در سال ۹۷ با احتساب هزینه بسته­ بندی میانگین ۱۲ درصدی داشته است.

اصطلاحی به عنوان «داروی آزا»د وجود ندارد و اگر منظور از داروی آزاد فروش داروهای قاچاق است که این موضوع یک امر غیرقانونی است و قیمت­ گذاری آن نیز قاعدتا به صورت رسمی انجام نمی­ شود و اگر منظور فروش دارو بدون نسخه پزشک است که این امر نیز در مورد اغلب داروها خلاف مقررات بوده و باید طبق روال با تجویز پزشک در جهت منطقی سازی تجویز و مصرف دارو صورت بگیرد و اگر منظور تهیه دارو از طریق نسخه آزاد و غیر بیمه­ ای است، طبق سیاست بیمه همگانی تمامی افراد باید جهت بیمه خود و خانواده با توجه به تسهیلات صورت گرفته اقدام کنند و یا اینکه اگر منظور تهیه انواع مکم ل­ها و فرآورده ­های طبیعی است که به صورت اشکال دارویی عرضه می ­شود که با توجه به غیر ضروری بودن آنها از ارز دولتی استفاده نم ی­کنند و مشمول قیمت گذاری در کمیسیون ­های مربوطه نیز نیستند لذا با توجه به مطالب پیش گفته موضوع افزایش غیر منطقی قیمت دارو منتفی بوده و موضوع مورد مصاحبه ممنوعیت ندارد.

کد مطلب 4479145
حبیب احسنی پور

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