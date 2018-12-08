اصطلاح « داروی آزاد» نداریم/روند قیمت گذاری دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، در پاسخ به خبری با عنوان « گرانی داروهای آزاد با جیب مردم همخوانی ندارد»، توضیحاتی ارائه کرد.

طبق پاسخ سازمان غذا و دارو وزارت، قیمت گذاری دارو بر مبنای ارز ترجیحی انجام می ­شود و حداکثر پوشش بیمه­ ای از سوی دولت و سازمان­ های بیمه ­گر با توجه به بودجه بیماران خاص و صعب­ العلاج و مابه التفاوت قیمت ارز از طریق سازمان­ های بیمه­ گر در سطح عرضه اعمال می­ شود و میزان افزایش قیمت در سال ۹۷ با احتساب هزینه بسته­ بندی میانگین ۱۲ درصدی داشته است.

اصطلاحی به عنوان «داروی آزا»د وجود ندارد و اگر منظور از داروی آزاد فروش داروهای قاچاق است که این موضوع یک امر غیرقانونی است و قیمت­ گذاری آن نیز قاعدتا به صورت رسمی انجام نمی­ شود و اگر منظور فروش دارو بدون نسخه پزشک است که این امر نیز در مورد اغلب داروها خلاف مقررات بوده و باید طبق روال با تجویز پزشک در جهت منطقی سازی تجویز و مصرف دارو صورت بگیرد و اگر منظور تهیه دارو از طریق نسخه آزاد و غیر بیمه­ ای است، طبق سیاست بیمه همگانی تمامی افراد باید جهت بیمه خود و خانواده با توجه به تسهیلات صورت گرفته اقدام کنند و یا اینکه اگر منظور تهیه انواع مکم ل­ها و فرآورده ­های طبیعی است که به صورت اشکال دارویی عرضه می ­شود که با توجه به غیر ضروری بودن آنها از ارز دولتی استفاده نم ی­کنند و مشمول قیمت گذاری در کمیسیون ­های مربوطه نیز نیستند لذا با توجه به مطالب پیش گفته موضوع افزایش غیر منطقی قیمت دارو منتفی بوده و موضوع مورد مصاحبه ممنوعیت ندارد.