تاخیر یک ساله بیمه ها در پرداخت مطالبات

فرید کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ۱۷۰۰ متخصص پاتالوژی در کشور گفت: اقتصاد آزمایشگاه ها گریبان همه رشته های حوزه آزمایشگاهی را گرفته و مشکلاتی برای خدمات رسانی آنها به وجود آورده است.

وی با اشاره به افزایش حداقل ۲ برابری هزینه های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در کشور افزود: این در حالی است که تعرفه آزمایشگاهی ثابت مانده است.

کرمی، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها به عنوان مهم ترین چالش پیش روی اداره کنندگان آزمایشگاه ها دانست و گفت: متاسفانه این پرداخت ها با تاخیر یک ساله انجام می شود و همین موضوع کمر آزمایشگاه ها را شکسته است.

وی تاکید کرد: قسمت اعظم درآمدهای آزمایشگاه ها از طریق خدمات تحت پوشش بیمه ها حاصل می شود که این تاخیرها بحران ساز شده است.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، با اشاره به تعطیلی برخی آزمایشگاه های پزشکی در کشور به ویژه در تهران ادامه داد: متاسفانه ما آماری از تعطیلی آزمایشگاه های پزشکی نداریم، اما این روند رو به افزایش است.

کرمی گفت: شاید بشود گفت که بیشترین تعطیلی آزمایشگاه ها مربوط به شهر تهران باشد.

وی از آزمایشگاه به عنوان یک تخصص نام برد و افزود: تنها انجمن رشته تخصصی هستیم که کارهای علمی را انجام می دهیم.