  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۶:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تاخیر یک ساله بیمه ها در پرداخت مطالبات

تاخیر یک ساله بیمه ها در پرداخت مطالبات

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، شرایط اقتصادی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی را بحرانی خواند.

فرید کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ۱۷۰۰ متخصص پاتالوژی در کشور گفت: اقتصاد آزمایشگاه ها گریبان همه رشته های حوزه آزمایشگاهی را گرفته و مشکلاتی برای خدمات رسانی آنها به وجود آورده است.

وی با اشاره به افزایش حداقل ۲ برابری هزینه های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در کشور افزود: این در حالی است که تعرفه آزمایشگاهی ثابت مانده است.

کرمی، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها به عنوان مهم ترین چالش پیش روی اداره کنندگان آزمایشگاه ها دانست و گفت: متاسفانه این پرداخت ها با تاخیر یک ساله انجام می شود و همین موضوع کمر آزمایشگاه ها را شکسته است.

وی تاکید کرد: قسمت اعظم درآمدهای آزمایشگاه ها از طریق خدمات تحت پوشش بیمه ها حاصل می شود که این تاخیرها بحران ساز شده است.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، با اشاره به تعطیلی برخی آزمایشگاه های پزشکی در کشور به ویژه در تهران ادامه داد: متاسفانه ما آماری از تعطیلی آزمایشگاه های پزشکی نداریم، اما این روند رو به افزایش است.

کرمی گفت: شاید بشود گفت که بیشترین تعطیلی آزمایشگاه ها مربوط به شهر تهران باشد.

وی از آزمایشگاه به عنوان یک تخصص نام برد و افزود: تنها انجمن رشته تخصصی هستیم که کارهای علمی را انجام می دهیم.

کد مطلب 4479310
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها