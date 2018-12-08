تمدید مهلت ارسال آثار بخش پرچم و کتیبه جشنواره «هنر مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مهلت ارسال آثار بخش پرچم و کتیبه جشنواره «هنر مقاومت» تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید شد.

همچنین به همت کارگاه طراحی سه در چهار و هیات هنر، تیزر ویژه این بخش از جشنواره تهیه و تولید شد.

علی حیاتی مدیر تشکل هنر موکب دبیری بخش پرچم و کتیبه را نیز برعهده دارد.

پنجمین جشنواره «هنرمقاومت» با دبیری مسعود نجابتی و به همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویرسازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی ـ پژوهشی» دی و بهمن سال جاری برگزار می شود.