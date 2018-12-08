به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم آبفروش صبح امروز در نشست تجلیل از فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه اربعین که در جوار مسجد مقدس جمکران درحال برگزاری است، با اشاره به اینکه امسال خادمان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در اربعین حسینی به صورت متمرکز فعالیت‌های خود را دنبال کردند، اظهار کرد: قرارگاه اربعین مجموعه قرب به صورت متمرکز در اربعین فعالیت داشت اما امیدواریم رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را دنبال و بتوانیم در سال‌های آینده از گنجینه تجربه خود بیشتر استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر توانمندی‌ها و امکانات بیشتری در اختیار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت می‌توانستیم حرکت‌های گسترده‌تری را رقم بزنیم اما شاید قسمت بوده که با دست‌های نیمه خالی فعالیت در اربعین را دنبال کنیم.

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر با بیان این‌که اربعین از یک رویداد و واقعه جغرفیایی درحال تبدیل شدن به یک پدیده فرامکانی است، تصریح کرد: امسال شیعیان سرزمین‌های شرقی جلوتر از ما به استقبال اربعین حسینی رفتند و در این مسیر سختی‌های بسیاری را به جان خریدند.

وی با تأکید بر این‌که اربعین می‌تواند مقدمه حرکت‌های بین‌المللی مجموعه‌های فرهنگی باشد، گفت: اربعین باید بهانه‌ای شود تا در استان‌های مختلف به نگاه بین‌المللی مورد نظر برسیم و همه به رخ‌دادهای کشورهای اطراف توجه داشته باشیم؛ نظام دیپلماسی جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به مباحث برخی از کشورها ورود کند اما ما می‌توانیم با روحیه انقلابی خود در دیگر کشورها تأثیرگذار باشیم.

آبفروش از تلاش دشمن برای تبلیغ علیه آموزه‌های شیعی در کشورهای مختلف یاد کرد و ادامه داد: اربعین فرصتی است تا شیعه ناب را به همگان معرفی کنیم به همین علت ما نباید نسبت به این فرصت بی‌توجه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: داستان تکریمی که از عراقی‌ها یاد گرفته‌ایم به یک فرهنگ فرامنطقه‌ای و سنت جوامع اسلامی تبدیل شده و این یک اتفاق تمدنی است که به برکت اربعین رقم خورده است، هر چند غربی‌ها تلاش‌های بسیاری کردند تا این فرهنگ ترویج نشود اما تاکنون نتوانسته به هدف خود برسد.

آبفروش با اشاره به میزبانی از زائران اربعین حسینی در مصلی شهر مقدس قم عنوان کرد: از بیش از 70 کشور زائر و خادم در این نقطه با یکدیگر روبه‌رو می‌شدند و باطن جمعه‌وجماعت در این اجتماع جهانی و تعاطی فرهنگ‌ها به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه طراحی میزبانی از زائران اربعین حسینی دارای یک منشأ و مدیریت فرازمینی است، مطرح کرد: این طرح فقط به عراق ختم نشد بلکه در کشورهای مختلف نیز به صورت‌های مختلف دنبال شد.

آبفروش یادآور شد: جریان انقلابی و نیروهای بسیجی عراق به‌عنوان خادمان مردمی اربعین حسینی در مجموعه « لواءالخدمه‌الحسینیه» گردهم آمده و خدمت به زائران را در قالب گردان‌های مردمی در شهرهای مختلف به صورت متمرکز دنبال می‌کردند.

دبیر ستادمردمی‌اربعین از برپایی موکب‌های مردمی استان‌های مختلف کشور در اربعین یاد کرد و گفت: در این موکب‌ها ریالی از پول‌های دولتی مورد استفاده قرار نگرفته بود اما این موکب‌ها خدمت‌های بسیاری را به زائران ارائه کردند.

وی ضمن تشکر از برپایی موکب رسانه‌ای افق با محوریت برنامه تلویزیونی «جاذبه حسینی» به اقدامات مجموعه‌های فرهنگی اوج و سراج و شبکه تلویزیونی افق اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مختلف فناوری، هنر و رسانه بار معنوی زائران را افزایش داده، باعث تقویت این حرکت شده و در جهانی‌شدن پیام اربعین سهم بسزایی داشت.