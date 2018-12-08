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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

در تماس با رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد؛

ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه برای استخدام پرستار در سال ۹۸

ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه برای استخدام پرستار در سال ۹۸

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ضمن ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه جذب نیروی پرستاری در سال ۹۸، از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درخواست پیگیر این موضوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر دالوندی، در تماس تلفنی با حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اخبار واصله مبنی بر اینکه اعتبار مورد نیاز برای جذب و استخدام پرستار در بودجه سال ۹۸ رد شده است، ابراز نگرانی کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خواستار پیگیری این موضوع شد.

وی در این تماس تلفنی، مشکلات پرستاران را مورد تاکید قرار داد و خواستار، ارائه راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در این تماس تلفنی، ضمن حمایت از مواضع همسو با سازمان نظام پرستاری، بر آمادگی کمیسیون متبوع خود برای حل مشکلات پرستاران، تاکید کرد.

کد مطلب 4479366
حبیب احسنی پور

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