ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه برای استخدام پرستار در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر دالوندی، در تماس تلفنی با حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اخبار واصله مبنی بر اینکه اعتبار مورد نیاز برای جذب و استخدام پرستار در بودجه سال ۹۸ رد شده است، ابراز نگرانی کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خواستار پیگیری این موضوع شد.

وی در این تماس تلفنی، مشکلات پرستاران را مورد تاکید قرار داد و خواستار، ارائه راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در این تماس تلفنی، ضمن حمایت از مواضع همسو با سازمان نظام پرستاری، بر آمادگی کمیسیون متبوع خود برای حل مشکلات پرستاران، تاکید کرد.