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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

۲۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

۲۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف دو هزار و ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سالجاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر شنبه درشورای مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشف دو هزار و ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سالجاری در این استان، گفت: کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود:  بیش از ۳۵ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان در سالجاری توقیف و روانه پارکینگ شده است.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از انهدام ۳۱ باند بزرگ قاچاق و توزیع مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: طی این مدت، بیش از دو هزار و ۵۰ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

وی گفت: بیشترین تعداد قاچاقچیان دستگیر شده مواد مخدر مرد بوده اند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نظارت در محور های ورودی استان برای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان افزایش می یابد.

کد مطلب 4479488

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