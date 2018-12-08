۲۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر شنبه درشورای مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشف دو هزار و ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سالجاری در این استان، گفت: کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیش از ۳۵ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان در سالجاری توقیف و روانه پارکینگ شده است.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از انهدام ۳۱ باند بزرگ قاچاق و توزیع مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: طی این مدت، بیش از دو هزار و ۵۰ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

وی گفت: بیشترین تعداد قاچاقچیان دستگیر شده مواد مخدر مرد بوده اند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نظارت در محور های ورودی استان برای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان افزایش می یابد.