قیمت محصولات لبنی از ۱۸ آذر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا باکری با اشاره به اینکه، کاهش قیمت محصولات لبنی از فردا(یکشنبه)، افزود: ستاد تنظیم بازار، مصوبه خرید شیرخام در درب دامداری را به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان ابلاغ کرده که بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم فردا این مصوبه را به صنایع لبنی ابلاغ خواهد کرد.
وی اضافه کرد: از این رو قیمت های فرآورده های لبنی که بر اساس شیرخام کیلویی ۲۲۰۰، ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ تومان تعیین شده بود با برگشت قیمت شیرخام به کیلویی۲ هزار تومان، قیمت فرآورده های لبنی نیز در بازار تعدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور معمول مصوبات از تاریخ ابلاغ، قابل اجراست، اضافه کرد:بعد از ابلاغ مصوبات، فرصتی برای محصولاتی که در بازار وجود دارد در نظر گرفته می شود زیرا این کالاها قبلا درج قیمت و در بازار توزیع شده است، اما از همان روز ابلاغ، قیمت های جدید بر روی محصولات تولیدی جدید، درج می شود و به بازارمی آید.
باکری گفت: امیدواریم با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، بازار شیرخام آرامش یابد و دامداران با قیمت کیلویی ۲ هزار تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند و کارخانجات هم بر همین اساس، قیمت های جدید را بر روی محصولات اعمال کنند.
وی افزود: با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، مشکلات سه تا چهار ماه اخیر بازار فرآورده های لبنی رفع خواهد شد.
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