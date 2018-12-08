قیمت محصولات لبنی از ۱۸ آذر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا باکری­ با اشاره به اینکه،​ کاهش قیمت محصولات لبنی از ­­فردا(یکشنبه)، افزود: ستاد تنظیم بازار،­ مصوبه خرید شیرخام­ در درب دامداری ­را به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان ابلاغ کرده که بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم فردا این مصوبه را به صنایع لبنی ابلاغ خواهد کرد.

وی اضافه کرد:​ از این رو­ ­­قیمت های فرآورده های لبنی که بر اساس شیرخام کیلویی ۲۲۰۰، ۲۳۰۰­ ­و­ ۲۴۰۰ تومان تعیین شده بود با برگشت قیمت شیرخام به­ کیلویی­۲ هزار تومان،­ قیمت فرآورده های لبنی نیز در بازار تعدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور معمول مصوبات از تاریخ ابلاغ، قابل اجراست، اضافه کرد:­­بعد از ابلاغ مصوبات، فرصتی برای محصولاتی­ که در بازار وجود دارد در نظر گرفته می شود زیرا این کالاها قبلا درج­ قیمت ­و در بازار توزیع شده است، اما از همان روز ابلاغ، قیمت های جدید بر روی محصولات تولیدی جدید، درج می شود و به بازار­می آید.

باکری گفت: امیدواریم با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، بازار شیرخام آرامش یابد و دامداران با قیمت کیلویی ۲ هزار تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند و کارخانجات هم بر همین اساس، قیمت های جدید را بر روی محصولات اعمال کنند.

وی افزود: با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، مشکلات سه تا چهار ماه اخیر بازار فرآورده های لبنی رفع خواهد شد.