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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی:

قیمت محصولات لبنی از ۱۸ آذر کاهش می یابد

قیمت محصولات لبنی از ۱۸ آذر کاهش می یابد

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: فردا(یکشنبه) ­با ابلاغ مصوبه خرید شیر خام به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان،­­­ قیمت فرآورده ها و محصولات لبنی کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا باکری­ با اشاره به اینکه،​ کاهش قیمت محصولات لبنی از ­­فردا(یکشنبه)، افزود: ستاد تنظیم بازار،­ مصوبه خرید شیرخام­ در درب دامداری ­را به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان ابلاغ کرده که بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم فردا این مصوبه را به صنایع لبنی ابلاغ خواهد کرد.

وی اضافه کرد:​ از این رو­ ­­قیمت های فرآورده های لبنی که بر اساس شیرخام کیلویی ۲۲۰۰، ۲۳۰۰­ ­و­ ۲۴۰۰ تومان تعیین شده بود با برگشت قیمت شیرخام به­ کیلویی­۲ هزار تومان،­ قیمت فرآورده های لبنی نیز در بازار تعدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور معمول مصوبات از تاریخ ابلاغ، قابل اجراست، اضافه کرد:­­بعد از ابلاغ مصوبات، فرصتی برای محصولاتی­ که در بازار وجود دارد در نظر گرفته می شود زیرا این کالاها قبلا درج­ قیمت ­و در بازار توزیع شده است، اما از همان روز ابلاغ، قیمت های جدید بر روی محصولات تولیدی جدید، درج می شود و به بازار­می آید.

باکری گفت: امیدواریم با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، بازار شیرخام آرامش یابد و دامداران با قیمت کیلویی ۲ هزار تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند و کارخانجات هم بر همین اساس، قیمت های جدید را بر روی محصولات اعمال کنند.

وی افزود: با ابلاغ قیمت های جدید شیرخام، مشکلات سه تا چهار ماه اخیر بازار فرآورده های لبنی رفع خواهد شد.

کد مطلب 4479582

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    نظرات

    • م IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
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      خوب حالا مثلا قراره چقدر کاهش قیمت داشته باشیم بعد 300% گرونی این 4 ماهه؟؟!!

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