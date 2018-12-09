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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

۱۰ کیلوگرم تریاک در چهارمحال و بختیاری کشف شد

۱۰ کیلوگرم تریاک در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ازدستگیری سه قاچاقچی و کشف ۱۰ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد افیونی از محورهای مواصلاتی استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند سه خودرو متعلق به این قاچاقچیان را در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه توقیف کردند.

غلامزاده ادامه داد: در بازرسی از خودروهای توقیفی ۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۲۳کیلو گرم مرفین، ۱۰ کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و در این رابطه سه نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی، تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مرگ به طور مستمر در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان، قرار دارد.

کد مطلب 4480260

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