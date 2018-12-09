  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی:

شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه با الگوگیری از ایران صورت گرفت

شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه با الگوگیری از ایران صورت گرفت

مشهد-معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه با الگوگیری از ایران صورت گرفت و نتیجه آن پیروزی حق بر باطل خواهد بود.

 به گزارش خبرنگارمهر،  حسین شیخ الاسلام ظهر یکشنبه در سلسله جلسات«اولی الابصار» که در حوزه علمیه مشهد برگزار شد اظهار کرد: مقاومت باید هدف داشته باشد و امام خمینی(ره) با هدف سرنگونی رژیم شاه مردم را بسیج کرد و انقلاب اسلامی ایران با مددالهی به پیروزی رسید و باید دانست انگیزه خدایی، حضور همه مردم و هدف همگانی  عناصر مقاومت است.

وی افزود: راهپیمایی بازگشت، مقاومت سوریه و جبهه مردمی در عراق و یمن، همه در راستای پیروزی جبهه حق بر باطل بوده و با صدور انقلاب اسلامی ایران به سایر کشورها و الگوی مقاومت در هشت سال دفاع مقدس، جبهه انتفاضه در فلسطین آغاز شده و نتیجه آن پیروزی جبهه حق بر باطل خواهد بود.

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: موضوع حمایت از فلسطین و آزادسازی مسجد الاقصی از نخستین اقدامات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود که به فرمان امام(ره) صورت گرفت. 

شیخ الاسلام بیان کرد: منابع انرژی و نفتی در منطقه غرب آسیا از غنی ترین منابع جهان است و استکبار تلاش می کند با غارت منابع ، تقسیم و جداسازی ملت ها و دولت ها را عملی کند که این نقشه با مقاومت مردم عملی نخواهد شد. 

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد:استکبار و غرب برای تامین منابع انرژی خود به این منطقه چشم دارند که می طلبد مردم در برابر این توطئه ها با بصیریت رفتار کنند.

کد مطلب 4480322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها