شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه با الگوگیری از ایران صورت گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، حسین شیخ الاسلام ظهر یکشنبه در سلسله جلسات«اولی الابصار» که در حوزه علمیه مشهد برگزار شد اظهار کرد: مقاومت باید هدف داشته باشد و امام خمینی(ره) با هدف سرنگونی رژیم شاه مردم را بسیج کرد و انقلاب اسلامی ایران با مددالهی به پیروزی رسید و باید دانست انگیزه خدایی، حضور همه مردم و هدف همگانی عناصر مقاومت است.

وی افزود: راهپیمایی بازگشت، مقاومت سوریه و جبهه مردمی در عراق و یمن، همه در راستای پیروزی جبهه حق بر باطل بوده و با صدور انقلاب اسلامی ایران به سایر کشورها و الگوی مقاومت در هشت سال دفاع مقدس، جبهه انتفاضه در فلسطین آغاز شده و نتیجه آن پیروزی جبهه حق بر باطل خواهد بود.

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: موضوع حمایت از فلسطین و آزادسازی مسجد الاقصی از نخستین اقدامات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود که به فرمان امام(ره) صورت گرفت.

شیخ الاسلام بیان کرد: منابع انرژی و نفتی در منطقه غرب آسیا از غنی ترین منابع جهان است و استکبار تلاش می کند با غارت منابع ، تقسیم و جداسازی ملت ها و دولت ها را عملی کند که این نقشه با مقاومت مردم عملی نخواهد شد.

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد:استکبار و غرب برای تامین منابع انرژی خود به این منطقه چشم دارند که می طلبد مردم در برابر این توطئه ها با بصیریت رفتار کنند.