بودجه شهرداری کرمان وضعیت بحرانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهرامی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر کرمان بیان داشت: دستگاه‌های دولتی در کرمان باید با انسجام بیشتری کار کنند.

وی افزود: کارها در کرمان به صورت جسته و گریخته صورت می‌گیرد و وقتی صحبت از مسائل فرهنگی و اجتماعی به میان می‌آید ذهن‌ها معطوف به بخش خاصی می‌شود.

عضو شورای شهر کرمان گفت: تعداد واحدهای صنفی در استان چهار برابر استاندارهای ایران است در حالی که دنیا در پی تجمیع و فروش اینترنتی است ما هنوز در فکر ساخت پاساژ هستیم.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در کرمان به سمت ساخت مغازه و پاساژهای خالی پیش می‌رود و سرمایه‌گذاران خارجی که وارد کرمان می‌شوند این سرمایه را خارج می‌کنند و سرمایه‌های مردم مغازه‌های خالی می‌شوند.

بهرامی گفت: کارکرد یک بنا را قوانین مربوط به آن مشخص می‌کند و مابقی مسائل مربوط به مسائل شهری است تا ارزیابی شود و معلوم شود پول و سرمایه مردم در کجا هزینه شود.

لزوم ساماندهی آرامستان جدید کرمان

خدادادی عضو دیگر شورای شهر نیز به مسئله آرامستان جدید و مشکلات پیرامون آن اشاره کرد و بیان داشت: در محدوده صاحب الزمان دیگر برای دفن اموات جایی نیست و باید هر چه زودتر آرامستان جدید به سرانجام برسد.

وی گفت: از سال ۹۲ کار این پروژه متوقف شده ولی تاکنون حتی جدول گذاری هم انجام نشده و باید در کارها تسهیل شود تا در سال ۹۸ بتوانیم از این محل استفاده کنیم.

خدادادی اظهار داشت: در تامین آب و برق هم مشکلاتی پیش رو داریم که در این خصوص آسفالت تا نزدیک آرامستان رفته و به زودی مشکل آب هم حل خواهد شد اما در خصوص برق مساعدت استاندار را خواستاریم.

عضو شورای اسلامی شهر کرمان یادآور شد: در سال گذشته دولت حتی یک ریال هم به شهرداری کمک مالی نکرد و در حال حاضر بودجه شهرداری وضعیت بحرانی دارد.

وی گفت: همچنین در سفر رییس جمهور به کرمان مصوب شد ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری کرمان پرداخت شود که تاکنون محقق نشده و در صورت تامین آن کمک بسیار خوبی به شهرداری خواهد شد.