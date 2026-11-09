به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان، عصر دوشنبه در جلسه شماره ۴۵۲ شورای اسلامی شهر، از تحقق ۴۰ درصدی بودجه شهرداری در شش‌ماهه نخست سال خبر داد و این میزان عملکرد را با توجه به شرایط اقتصادی، محدودیت منابع درآمدی و دشواری‌های تأمین نقدینگی، حاصل تلاش و همراهی مجموعه کارکنان شهرداری دانست.

واحدیان در تشریح وضعیت مالی و درآمدی شهرداری اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، افزایش مستمر هزینه‌ها و محدودیت‌های موجود در تحقق منابع درآمدی، مدیریت شهری توانسته است در نیمه نخست سال ۴۰ درصد از بودجه مصوب را محقق کند؛ عملکردی که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و چالش‌های پیش‌روی شهرداری، بیانگر تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری برای تأمین منابع و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان است.

وی افزود: تحقق این میزان از بودجه در شرایطی صورت گرفته که شهرداری در مسیر تأمین منابع درآمدی با محدودیت‌هایی مواجه بوده و مدیریت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تلاش کرده است منابع لازم را برای انجام تعهدات و پیشبرد امور شهر تأمین کند.

شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع مالی تصریح کرد: اولویت مدیریت شهری در شرایط فعلی، تأمین هزینه‌های ضروری و ایفای تعهدات جاری، به‌ویژه پرداخت حقوق کارکنان، کارگران و نیروهای شاغل در حوزه‌های فضای سبز و خدمات شهری و همچنین پرداخت تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی است.

واحدیان با اشاره به دلایل اصلاح بودجه شهرداری خاطرنشان کرد: در زمان تدوین بودجه، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران و ۲۰ درصدی حقوق کارکنان پیش‌بینی شده بود، اما در ادامه سال و با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، میزان افزایش حقوق و دستمزدها از پیش‌بینی اولیه فراتر رفت و این موضوع، تغییر در محاسبات مالی و ضرورت اصلاح بودجه را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: مدیریت شهری تلاش کرد تا حد امکان از تحمیل بار مالی بیشتر جلوگیری کند، اما با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ضرورت تأمین تعهدات اجتناب‌ناپذیر، اصلاح بودجه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در ادامه سال، متناسب با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اولویت‌های اجرایی، جابه‌جایی‌هایی در اعتبارات عمرانی انجام خواهد شد تا منابع موجود به شکل مؤثرتری مدیریت شود.

شهردار شهرکرد با قدردانی از تلاش کارکنان مجموعه شهرداری تأکید کرد: تحقق ۴۰ درصدی بودجه در شش‌ماهه نخست سال، در شرایطی که تأمین منابع نقدی با دشواری‌های فراوان همراه بوده، حاصل تلاش و مسئولیت‌پذیری همکاران در بخش‌های مختلف شهرداری است و امیدواریم با تداوم این روند و همراهی شورای اسلامی شهر، بتوانیم ضمن انجام تعهدات، خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان را استمرار بخشیم.

واحدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح تفصیلی شهرکرد پرداخت و با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این طرح، انطباق آن با طرح جامع جدید و رفع تعارضات موجود اظهار داشت: تسریع در فرآیند تهیه طرح تفصیلی از اولویت‌های مدیریت شهری است.

وی با تأکید بر اهمیت رقابت و شفافیت در فرآیند انتخاب مشاور افزود: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، برگزاری مناقصه و فراهم کردن زمینه رقابت میان شرکت‌های واجد شرایط می‌تواند انتخابی منطقی‌تر و شفاف‌تر را رقم بزند و از ایجاد ابهامات و حاشیه‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند. همچنین ضروری است مدیریت شهری در تمام مراحل تهیه و تدوین طرح، نقش مؤثر و اختیارات لازم را داشته باشد؛ چراکه در نهایت مسئولیت اجرای طرح و پاسخگویی نسبت به پیامدهای آن بر عهده شهرداری خواهد بود.

شهردار شهرکرد در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و رعایت ضوابط قانونی در هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری بیان کرد: تمامی منابع مالی باید در چارچوب قوانین و مقررات و متناسب با محل مصرف تعیین‌شده مدیریت شوند و اولویت‌بندی هزینه‌ها بر اساس ضرورت‌ها و تعهدات مدیریت شهری صورت گیرد.

واحدیان در پایان با تأکید بر تداوم تلاش مجموعه مدیریت شهری برای عبور از محدودیت‌های مالی و حفظ روند خدمت‌رسانی به شهروندان، همراهی و تعامل شورای اسلامی شهر با شهرداری را در تحقق برنامه‌ها، مدیریت منابع و پیشبرد پروژه‌های شهری مؤثر دانست.