متن فایل صوتی آخرین لحظات زندگی خاشقجی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان بامداد دوشنبه متن فایل صوتی آخرین لحظات زندگی «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی و مکالمات وی با عاملان قتلش را منتشر کرد.

سی ان ان اعلام کرد که این همان متنی است که سازمان سیا آن را از روی فایل صوتی که مقامات ترکیه آن را ترجمه کرده و در اختیار آمریکا گذاشته‌اند به دست آورده است و در اختیار دیگر مقامات از جمله سناتورهای آمریکایی نیز قرار داده شده است.

«نمی‌توانم نفس بکشم» آخرین مکالمه ضبط شده از خاشقجی پس از آن بود که مورد حمله افراد قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، خاشقجی زمانی که دوم اکتبر گذشته وارد کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه شد، به سرعت متوجه جو غیرعادی شده و با تعجب از فردی آشنا پرسیده بود که او در آنجا چه می‌کند.

طبق فایل صوتی ضبط شده از این لحظات، صدایی که گفته می‌شود متعلق به «ماهر عبدالعزیز المطرب» مامور اطلاعاتی سعودی است، به خاشقجی گفته بود که او باید «به کشورش بازگردد» و خاشقجی در پاسخ به وی گفته بود که آنها نمی‌توانند چنین کاری کنند و افرادی در بیرون کنسولگری منتظر او هستند.

اشاره خاشقجی به نامزدش که بیرون از محوطه کنسولگری منتظر وی ایستاده بود، است.

سپس بدون هیچ دیالوگ اضافه‌ای چند نفر به خاشقجی حمله می‌کنند و صداهایی که از فایل صوتی شنیده می‌شود نشانگر این است که وی در زمان کوتاهی پس از حمله در تقلا برای نفس کشیدن است.

متن فایل صوتی همچنین صداهای مربوط به تکه تکه شدن جسد خاشقجی را هم در حالی که عوامل این صحنه به هم توصیه می‌کنند به موسیقی گوش بدهند، نشان می‌دهد.

طبق این متن، همچنین چند تماس نیز در این بین رد و بدل شده است که مقامات ترکیه می‌گویند این تماسها با مقامات ارشد در ریاض رد و بدل شده است.

بر اساس متن پیاده‌ شده از این فایل صوتی، «محمد الطبیقی» کالبدشکاف همراه تیم عملیات، با همکاری دیگر افراد حاضر اقدام به تکه تکه کردن جسد خاشقجی کرده و از آنها خواسته بود در حین کار «به موسیقی گوش کنند».

این گزارش در ادامه می‌گوید که متن اصلی این فایل صوتی توسط مقامات اطلاعاتی ترکیه به دست آمده اما مقامات ترکیه نگفته‌اند که آنها چگونه به این فایل صوتی دست یافته‌اند.

این افشاگری‌ها روایت اولیه سعودیها از قتل خاشقجی را که این حادثه را اقدامی خودسرانه اعلام کرده بودند، زیر سوال می برد.