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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد

افتتاح نمایشگاه عکس شهدا در فرهنگسرای گلستان

افتتاح نمایشگاه عکس شهدا در فرهنگسرای گلستان

دبیر نمایشگاه عکس شهدا گفت: نمایشگاه عکس شهدا ۲۲ آذرماه در فرهنگسرای گلستان افتتاح می‌شود.

محمود رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح نمایشگاه گروهی عکس شهدا در فرهنگسرای گلستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه پنج‌شنبه بیست‌ودوم آذرماه افتتاح می‌شود.

او اضافه کرد: آغاز به کار این نمایشگاه با انتشار فراخوان به منظور حضور عکاسان حرفه‌ای و آماتور همراه بود. با بررسی‌های انجام شده آثار تعدادی از عکاسان در دو بخش حرفه‌ای و آماتور برای نمایش در نمایشگاه انتخاب شده است.

رحیمی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه توسط علاقه‌مندان به فرهنگ دفاع مقدس وایثار و شهادت برگزار می‌شود، افزود: ۸۵ نفر از عکاسان حرفه‌ای و آماتور آثار خود را برای شرکت در این نمایشگاه ارائه کردند و پس از بررسی‌های لازم ۷۶ عکس انتخاب شد.

او گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه تبلیغات با هدف کسب نفع مالی یا معرفی نفرات برتر نیست. عکاسان حاضر در نمایشگاه و مخاطبانی که وقت گرانبهای خود را به بازدید از این رویداد فرهنگی اختصاص می‌دهند، هدیه خود را از شهدا دریافت می کنند.

نمایشگاه عکس شهدا بیست‌ودوم آذرماه در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک میدان هلال احمر جنب بوستان فدک افتتاح می‌شود و تا بیست‌ونهم آذرماه ادامه دارد.

کد مطلب 4481862
مریم علی بابایی

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