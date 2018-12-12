۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۵:۴۶

محققان توصیه می کنند؛

ویتامین C برای ریه کودکان دارای مادر سیگاری مفید است

نتایج یک مطالعه نشان می دهد ویتامین C موجب کاهش صدمه به ریه های نوزادانی می شود که از مادران سیگاری متولد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایش محققان دانشگاه علوم و بهداشت اورگن آمریکا نشان داد در سه ماهگی، نوزادانی که مادرشان ۵۰۰ میلیگرم ویتامین C مصرف کرده بود دارای جریان تنفسی به مراتب بهتری بودند.

«سیندی مک اووی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «سیگار کشیدن در دوره بارداری به شکل بسیار بدی بر جنین تاثیر می گذارد.»

در مطالعه جدید، ۲۵۱ زن باردار که حداقل یک یا دو نخ سیگار در هفته گذشته کشیده بودند به مدت ۱۳ تا ۲۳ هفته به طورتصادفی ویتامین C یا دارونما دریافت کردند.

یافته ها بیانگر این موضوع است که فشار اکسایشی ناشی از سیگار کشیدن موجب کاهش میزان اسید اسکوربیک، جزئی از ویتامین C، موجود در بدن می شود.

محققان در ابتدای مطالعه دریافتند زنان سیگاری در مقایسه با زنان غیرسیگاری دارای میزان کمتر اسید اسکوربیک بودند اما میزان آن در زنانی که ویتامین C دریافت کردند به تدریج افزایش یافت.

به گفته محققان، دوز نسبتا پایین ویتامین C می تواند شیوه ای ارزان و ایمن در کمک به سلامت ریه میلیون ها نوزاد در سراسر جهان باشد.

