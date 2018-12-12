افزایش ۷۰۰ برابری تولید موادمخدر صنعتی در دنیا/ آموزش اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شاهکویی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به اجرای طرح شیوع شناسی‌ در حوزه دانشگاهی در زمینه مصرف مواد مخدر، اظهار کرد: متاسفانه روند مصرف موادمخدر صنعتی و شیمیایی در میان دانشجویان دانشگاه‌های استان گیلان رو به افزایش بوده که این وضعیت نگران کننده است.

شاهکویی با بیان اینکه بسیاری از مردم به ویژه نسل جوان متصور هستند با توجه به آزاد بودن مصرف برخی ماده مخدر در آمریکا و کانادا پس با مصرف آن خطری آنها را تهدید نمی کند، افزود: متاسفانه مخدر گل یکی از خطرناک ترین موادمخدر بوده که با یک بار مصرف فرد معتاد و با هر بار مصرف ۱۰۰ هزار سلول‌ مغزی آن تخریب می شود.

وی در ادامه گفت: لذت‌جویی افراطی، تجربه اندک، حس ماجراجویی، کسب آرامش، فراموش کردن مشکلات بخشی از دلایل گرایش به مصرف این ماده مخدر در میان جوانان و دانشجویان است.

براساس شیوع شناسی‌های صورت گرفته ۱۳ درصد دانشجویان مصرف کننده عدم ارتباط مناسب با مادر و ۲۹ درصد نیز عدم ارتباط با پدر را از دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر عنوان کرده‌اند که نشان دهنده نقش بسیار مهم والدین است دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به تبلیغات سوداگران موادمخدر برای تولید، توزیع و فروش بیشتر در فضای مجازی، بیان‌کرد: براساس شیوع شناسی‌های صورت گرفته ۱۳ درصد دانشجویان مصرف کننده عدم ارتباط مناسب با مادر و ۲۹ درصد نیز عدم ارتباط با پدر را از دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر عنوان کرده‌اند که نشان دهنده نقش بسیار مهم والدین است.

وی گفت: در سال‌های اخیر تولید و مصرف مواد مخدر صنعتی ۷۰۰ برابر افزایش یافته است. درحال حاضر بیش از ۴۰۰ نوع مواد مخدر صنعتی در دنیا شناسایی شده است.

شاهکویی با تأکید برلزوم آگاهی بخشی و آموزش خانواده‌ها در زمینه انواع موادمخدر و خطرات ناشی از مصرف آن، ادامه داد: امسال آموزش به خانواده‌ها و جوانان یکی از اولویت‌ها ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر است.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات شورای مبارزه با موادمخدر در زمینه اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو نوع برنامه‌ آموزشی در استان گیلان اجرایی می شود که یکی برای خانواده‌ها و دیگری برای سایر اقشار جامعه است.

دبیر شورای مبارزه با موادمخدر گیلان با بیان اینکه در حال حاضر نرخ پوشش برنامه‌های آموزشی پایین است، گفت: ۳۷۵ هزار دانش آموز در استان گیلان در حال تحصیل هستند که باید برنامه‌های آموزشی را از سنین پایه و از سطح مدارس و والدین آنها آغاز کنیم.