تیراندازی در فرانسه ۱۵ کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پلیس فرانسه اعلام کرد تیراندازی در شهر استراسبورگ واقع در شرق این کشور ۴ نفر کشته شده اند.

این تیراندازی که احتمال می رود اقدامی تروریستی باشد همچنین موجب زخمی شدن ۱۱ نفر شده است.

بنا بر اعلام پلیس فرانسه هنوز هویت و قصد عاملان این تیراندازی مشخص نیست.

گزارش ها حاکی است تیراندازی مذکور در یک بازار رخ داده و پس از آن نیروهای پلیس اقدام به متفرق کردن مردم نموده اند.

در پی این واقعه خونین، نیروهای ضد تروریستی پلیس فرانسه با حضور در محل تیراندازی، تدابیر شدید امنیتی را به اجرا گذاشته اند.

همچنین وزارت کشور فرانسه با اعلام وضعیت فوق العاده امنیتی در این شهر از مردم خواست در خانه های خود بمانند.

تصاویر منتشر شده از این حادثه نشان می دهد مردم به دنبال شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار بوده و یا روی زمین دراز کشیده اند.

گفتنی است تیراندازی مذکور در یک بازارچه کریسمس در «میدان کلبر» واقع در بخش قدیمی شهر که از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده، رخ داده است.