ورود کارشناسان بیمه سلامت به موضوع اعتباربخشی بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قنادی درباره اعتباربخشی در بیمه های درمانی، اظهارداشت: تاکنون سازمان های بیمه گر در موضوع اعتباربخشی بیمارستان ها موثر نبوده و فقط ناظر بودند، اما به تازگی تعامل و همکاری هایی با وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده تا در مواردی از سنجش و اعتباربخشی بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر نیز نظرخواهی شود.

وی افزود: سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی از وزارت بهداشت دریافت و قرار شده که سازمان های بیمه گر در ۲۰۰ سنجه اعتباربخشی نظر بدهند. یعنی کارشناسان بیمه به عنوان ارزیاب در بیمارستان ها حاضر شده و درباره کیفیت خدمات بیمارستان های طرف قرارداد و حتی غیر طرف قرارداد نظر خواهند داد.

قنادی ادامه داد: اگر این موضوع نهایی شود، قدم بسیار بزرگی در راستای تعامل با وزارت بهداشت در زمینه ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها برداشته شده است. زیرا مردم بسیاری از مشکلات خود در بیمارستان ها را به سازمان های بیمه گر منتقل می کنند و ما باید این موارد را به وزارت بهداشت اعلام کنیم. بهتر این است که در زمان ارزش یابی، سازمان های بیمه گر اثرگذاری مناسب داشته باشند و مراکز و موسسه های درمانی مشاهده کنند که پرداخت ها منوط به اصلاح ساختار و فرآیندهای بیمارستانی است و در نتیجه تلاش بیشتری در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت انجام می شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: هرچند وزارت بهداشت کنترل های خاص خود را در این زمینه دارد، اما به این علت که پرداخت ها با سازمان های بیمه گر است، این سازمان ها بهتر می توانند انحراف از فرآیندها را مورد سنجش قرار دهند. اگر این تعامل وجود داشته باشد، می توان به اصلاح ساختار و فرآیندهای مراکز و موسسه های درمانی بیشتر از قبل امیدوار بود.