سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدیدی که از همایش برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استانی در مجموعه تئاتر شهر داشت، درباره وضعیت غیرفرهنگی موجود در اطراف مجموعه تئاتر شهر و ایجاد شرایط نامناسب برای حضور مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر و فعالیت های فرهنگی و هنری به خبرنگار مهر گفت: تئاتر شهر به عنوان یک نماد فرهنگی و هنری کشور به حساب می‌آید و طبیعتا محیط و حریم این مرکز هم باید هویتی فرهنگی و هنری داشته باشد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که می توانند تلاشی در زمینه ساماندهی این حریم انجام دهند و تاثیرگذار باشند، باید در این زمینه اقدام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه شرایط خوبی پیرامون مجموعه تئاتر شهر دیده نمی شود، گفت: با توافق های خوبی که دوستان ما با مدیریت شهری و شهرداری تهران داشتند، امیدواریم طی ماه و یا حداکثر ماه های آینده شرایط مناسب تری را برای این فضای فرهنگی و هنری داشته باشیم.

صالحی تصریح کرد: با قول و برنامه هایی که دوستان با مدیریت شهری داشتند این امیدواری قطعا محقق می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود درباره رسیدگی به وضعیت دستفروش‌های حاضر در محیط مجموعه تئاتر شهر نیز اظهار کرد: بحث دستفروش ها و بسامان کردن این محیط نیز در همین برنامه وجود دارد.