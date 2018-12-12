۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

وزیر ارشاد در گفتگو با مهر:

محیط پیرامون تئاترشهر ماه‌های آتی ساماندهی می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که طی رایزنی‌های انجام شده با مدیریت شهری وضعیت پیرامون مجموعه تئاتر شهر طی یک ماه یا حداکثر ماه‌های آینده بسامان می‌شود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدیدی که از همایش برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استانی در مجموعه تئاتر شهر داشت، درباره وضعیت غیرفرهنگی موجود در اطراف مجموعه تئاتر شهر و ایجاد شرایط نامناسب برای حضور مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر و فعالیت های فرهنگی و هنری به خبرنگار مهر گفت: تئاتر شهر به عنوان یک نماد فرهنگی و هنری کشور به حساب می‌آید و طبیعتا محیط و حریم این مرکز هم باید هویتی فرهنگی و هنری داشته باشد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که می توانند تلاشی در زمینه ساماندهی این حریم انجام دهند و تاثیرگذار باشند، باید در این زمینه اقدام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه شرایط خوبی پیرامون مجموعه تئاتر شهر دیده نمی شود، گفت: با توافق های خوبی که دوستان ما با مدیریت شهری و شهرداری تهران داشتند، امیدواریم طی ماه و یا حداکثر ماه های آینده شرایط مناسب تری را برای این فضای فرهنگی و هنری داشته باشیم.

صالحی تصریح کرد: با قول و برنامه هایی که دوستان با مدیریت شهری داشتند این امیدواری قطعا محقق می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود درباره رسیدگی به وضعیت دستفروش‌های حاضر در محیط مجموعه تئاتر شهر نیز اظهار کرد: بحث دستفروش ها و بسامان کردن این محیط نیز در همین برنامه وجود دارد.

فریبرز دارایی

