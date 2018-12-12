به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، علیرضا نعیمی، مدیرکل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران گفت: آماده ارائه مجوز برای بهره برداری از ایستگاه اخذ داده های ماهواره ای به بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از روش های دسترسی به تصاویر و داده های ماهواره ای این است که ایستگاه دریافت مستقیم نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد، گفت: در گذشته نهادهای دولتی و در موارد معدودی مراکز دانشگاهی در حوزه احداث ایستگاه فضایی و دریافت اطلاعات ماهواره ای فعال بودند. به نحوی که مرکز سنجش از دور ایران، سازمان فضایی ایران و در بخش دیگری نیز سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این حوزه بیشترین فعالیت را داشته اند.

نعیمی افزود: در سال های اخیر، سازمان فضایی ایران با توجه به رویکرد کشورهای پیشرو در حوزه صنعت فضایی، به دنبال واگذاری بخش احداث ایستگاه های ماهواره ای به بخش خصوصی بوده و در این مسیر سرمایه گذاران می توانند با اپراتور اصلی ماهواره در ارتباط با احداث ایستگاه مذاکره داشته باشند.



این مقام مسئول ادامه داد: اگر بخش خصوصی خواستار احداث ایستگاه در داخل کشور باشد، توانمندی های لازم در این زمینه وجود دارد و اگر ایستگاه را از خارج کشور وارد می کند و محلی را انتخاب کرده است، سازمان فضایی آماده ارائه مجوزهای لازم خواهد بود.



نعیمی گفت: شرکت های خصوصی بر اساس قراردادی که با اپراتور یا اپراتورهای ماهواره ای منعقد می کنند، تصاویر را دریافت کرده و از طریق فروش تصاویر و یا از طریق خدمات ارزش افزوده ای که روی تصاویر به شکل سیستم یا سرویس به مشتریان نهایی ارائه می دهند، می توانند کسب درآمد داشته باشند.



وی با بیان اینکه در سال های اخیر، تعداد ماهواره هایی که تصاویر بیشتری را با کیفیت بالاتر دریافت می کنند، افزایش پیدا کرده و کاربرد آن ها توسعه یافته است، تاکید کرد: در بخش خدمات ارزش افزوده مبتنی بر ماهواره، سود اقتصادی بالایی ارزیابی شده که شرکت های خصوصی با توجه به بکر بودن اقتصاد این بخش، می توانند برای فعالیت های خود توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشند.



مدیرکل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران گفت: ما پیش نویس ارائه مجوز جهت بهره برداری از ایستگاه اخذ داده های فضایی را آماده کرده ایم و در این فراخوان از شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی خواسته شده تا رزومه خود را ارسال کنند که بعد از بررسی ها، مجوز های لازم را برای شرکت های واجد شرایط صادر خواهیم کرد.