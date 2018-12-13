توان رقابت داروهای ضد سرطان تولید داخل با برندهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قوام نصیری، روز پنج شنبه در نشست خبری سومین کنگره بین المللی انکولوژی که قرار است در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار شود، با اشاره به تشکیل کمیته شیمی درمانی وزارت بهداشت در سال ۹۲، اظهارداشت: در ابتدا سعی شد در این کمیته، داروهایی که قبلا از کشورهای غیر اروپایی مثل هند و پاکستان وارد می شد، در لیست داروهای مورد نیاز داخل دیده نشود.

وی ادامه داد: هدف دوم کمیته شیمی درمانی وزارت بهداشت، این بود که داروهای درمان سرطان در سازمان های بیمه گر دیده شود و بر همین اساس، سهم بیمه ها از ۱۰ تا ۳۰ درصد برای پوشش این داروها دیده شد.

رئیس سومین کنگره بین المللی انکولوژی، با اشاره به عوارض داروهای سرطانی که در داخل تولید می شود، گفت: آنچه مسلم است، بیشتر داروهای ضد سرطان که در داخل تولید می شود، ماده موثره اولیه آنها از خارج می آید.

وی با بیان این مطلب که هر دارویی عارضه دارد، تاکید کرد: شرکت های داروسازی کشور توانایی تولید داروهایی در ردیف برندهای خارجی را دارند و لازم است که مورد حمایت قرار گیرند.

قوام نصیری ادامه داد: عوارض داروها بسته به نوع آنها و بیماری ها، متفاوت است و ما داروهایی در داخل تولید می کنیم که برای اینکه بتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند، از عوارض آنها کاسته شده است.