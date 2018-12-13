خانواده شهدا و ایثارگران آبروی کشور هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید «سید اسماعیل موسوی نژاد» و جانباز سرافراز«علیرضا ساکت فریمانی» در فریمان اظهارکرد: والدین شهدا با آموزه های دینی خود فرزند صالح تربیت و تقدیم نظام اسلامی کردید و اجر و پاداش آنان در درگاه خداوند محفوظ است زیرا طبق آیات قرآن هر کسی که برای اسلام ناب محمدی (ص) قدمی بردارد خداوند اجر وپاداش آن را می دهد.

وی افزود: خانواده شهدا و ایثارگران آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و این افراد به کشور عزت دادند زیرا در حالی که دشمن تصمیم داشتند ایران را چند تکه کنند ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران این اجازه را نداد و توطئه آن ها را ناکام گذاشت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: همسران شهدا و جانبازان نیز در اجر ایثارگری ها شریک هستند و در تربیت فرزندان ایثارگران نقش بسزایی دارند که قابل تقدیر است.