  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

معاون رئیس جمهور:

خانواده شهدا و ایثارگران آبروی کشور هستند

خانواده شهدا و ایثارگران آبروی کشور هستند

فریمان- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: خانواده شهدا و ایثارگران آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید «سید اسماعیل موسوی نژاد» و جانباز سرافراز«علیرضا ساکت فریمانی» در فریمان اظهارکرد: والدین شهدا با آموزه های دینی خود فرزند صالح تربیت و تقدیم نظام اسلامی کردید و اجر و پاداش آنان در درگاه خداوند محفوظ است زیرا طبق آیات قرآن هر کسی که برای اسلام ناب محمدی (ص) قدمی بردارد خداوند اجر وپاداش آن را می دهد. 

وی افزود: خانواده شهدا و ایثارگران آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و این افراد به کشور عزت دادند زیرا در حالی که دشمن تصمیم داشتند ایران را چند تکه کنند  ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران این اجازه را نداد و توطئه آن ها را ناکام گذاشت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  تاکید کرد: همسران شهدا و جانبازان نیز در اجر ایثارگری ها شریک هستند و در تربیت فرزندان ایثارگران نقش بسزایی دارند که قابل تقدیر است.

کد مطلب 4484352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها