سارق مسلح طلافروشی مشهد در دامغان دستگیر شد

سرهنگ سید رضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سارق مسلح طلافروشی خیابان امامت مشهد در دامغان دستگیر شد در تشریح این خبر ابراز داشت: این سارق مسلح ۲۵ ساله ساعت یک بامداد روز گذشته به‌صورت غافلگیرانه دریکی از اتوبوس‌های مسافربری شناسایی و به دام پلیس افتاد.

وی از کشف و ضبط کلت کمری از این سارق خبر داد و اضافه کرد: پس از دستگیری متهم برای اقدامات بعدی تحویل مقامات قضایی شد.

رئیس پلیس دامغان بابیان اینکه این سارق با همراهی دو نفر دیگر در سرقت مسلحانه طلافروشی خیابان امامت مشهد دست داشتند، ابراز داشت: هر سه سارق بعد از حادثه متواری شدند که یکی از این افراد در مسیر مشهد اصفهان با اجرای طرح ضربتی در پلیس‌راه دامغان-جندق دستگیر شد.

علوی ضمن تقدیر از هوشیاری پلیس اضافه کرد: از مردم تقاضا داریم به‌محض مشاهده موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.