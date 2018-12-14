به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد، کارگاه آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان با رویکرد تمرین فلسفی برگزار می شود.

این دوره با تدریس علی ستاری، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان و استاد دانشگاه الزهرا(س) پنج شنبه الی شنبه 6 تا 8 دی ماه به مدت سه روز برپا می شود.

روز اول و دوم کارگاه نظری و روز سوم کارگاه عملی در مهد کودک امام رضا(ع) برگزار می شود.

ظرفیت کارگاه 30 نفر است و اولویت با کسانی است که قبلا در کارگاه های آموزش فلسفه برای کودکان 1 و 2 شرکت کرده یا زودتر ثبت نام کنند.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند تا 3 دی ماه به مجمع عالی حکمت اسلامی در مشهد مراجعه و یا با شماره 05138431216 تماس بگیرند.