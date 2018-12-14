به گزارش خبرنگار مهر، فینال پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان بعدازظهر جمعه با حضور شمار زیادی از علاقمندان به کشتی در سالن دانشگاه آزاد بابل آغاز شد.

این دیدار بین تیم بیمه رازی بابل و ترکیه برگزار شد و تیم بابل با نتیجه ۱۰ بر صفر تیم حریف را شکست داد. در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا عبدی به دلیل آنکه حریفی برای مبارزه نداشت، پیروز میدان شد و در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز حسن رحیمی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل حریفش به برتری دست یافت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم میثم نصیری ۱۳ بر دو، در وزن ۷۹ احمد ماگمدوف ۱۰ بر صفر، ۸۶ کیلوگرم علیرضا کریمی ۵ بر صفر، ۹۲ کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی ۱۲ بر یک از تیم بیمه رازی بابل برابر حریفان از تیم ترکیه به پیروزی رسیدند.در وزن ۹۷ حامد زرین کمر به دلیل نداشتن رقیب پیروز میدان معرفی شد و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری 11 بر صفر به برتری رسید.

بر این اساس مسابقات رده بندی و کسب عنوان های پنجم و هفتم صبح امروز برگزار شد که تیم پاس ستارگان ساری در دیدار رده بندی با نتیجه ۹ بر یک از سد تیم گرجستان گذشت و بعنوان سوم رسید. در دیدار برای کسب عنوان پنجم تیم اوکراین با نتیجه ۷ بر ۳ قرقیزستان را مغلوب کرد و در دیدار برای کسب عنوان هفتم نیز هند با نتیجه ۷ بر ۳ مجارستان را شکست داد.

این مسابقات از روز پنجشنبه آغاز و دیدار گروهی تیمها روز قبل برگزار شد و نتایج دیدارهای گروهی در گروه یک، دور اول، پاس ستارگان ساری ۱۰ – مجارستان صفر، بیمه رازی بابل ۹- اوکراین یک، دور دوم: پاس ستارگان ساری ۷- اوکراین ۳، بیمه رازی بابل ۱۰ – مجارستان صفر، دور سوم:بیمه رازی بابل ۹- پاس ستارگان ساری یک، اوکراین ۸- مجارستان ۲ وگروه دو: دور اول:گرجستان ۹- قرقیزستان یک، ترکیه ۶- هند ۴ و دور دوم: قرقیزستان، برنده ۵- هند ۵ (امتیاز مثبت ۲۲ به ۲۰ به سود قرقیزستان) ترکیه ۸- گرجستان ۲و دور سوم: ترکیه ۶- قرقیزستان ۴ و گرجستان، برنده ۵ – هند ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۲۲ به سود گرجستان) بوده است.

تیم های گرجستان، ترکیه، اوکراین، هند، قرقیزستان و مجارستان به همراه دو تیم بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری تیم های اول و دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سال ۹۷ در این مسابقات شرکت دارند.