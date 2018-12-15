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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

در توئیتر و اینستاگرام مطرح شد؛

فراخوان جهرمی به منظور تولید محتوای مفید برای کودکان درفضای مجازی

فراخوان جهرمی به منظور تولید محتوای مفید برای کودکان درفضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید محتوای مفید کودکان در فضای مجازی، از فعالان این عرصه درخواست همکاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: دست یاری به سوی همه فعالان حوزه کودک برای تولید محتوای مفید کودکان در فضای مجازی دراز می کنیم.

وی این اقدام را حرکتی عمومی برای آینده بهتر فرزندان ایرانی برشمرد.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره کودک‌آنلاین که توسط این وزارتخانه در حال انجام است، در توئیتر نوشت: ایده های بسیار نابی را تاکنون در دبیرخانه جشنواره کودک‌آنلاین دریافت کرده ایم.

جهرمی با تشکر از هنرمندانی که از این حرکت عمومی برای کودکان حمایت کردند، خطاب به فعالان این بخش گفت: سایت جشنواره برای دریافت آثار و ایده های هنری شما، باز است.

وی بر لزوم رسیدن به فردایی بهتر با کودکان پرنشاط امروز، تاکید کرد.

کد مطلب 4485469

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