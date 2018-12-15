توافق مهم تجارت آزاد اروپا و ژاپن/ایجاد بزرگترین منطقه آزاد جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، درحالی که آمریکا در تجارت به دنبال محافظه‌کاری بیشتر است، اتحادیه اروپا و ژاپن به یک توافق تجارت آزاد بسیار مهم دست یافته‌اند. منطقه آزاد حاصل شده از این توافق، یک سوم تولید ناخالص ملی جهان و ۴۰ درصد تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد.

بیش از ۲ سوم قانون‌گذاران پارلمان اروپا، به توافق تجاری بین بروکسل و توکیو، چراغ سبز نشان داده‌اند. این توافق در نظر دارد اکثر تعرفه‌های اعمال شده برصادرات اروپا به ژاپن را که بالغ بر یک میلیارد یورو می‌باشد، حذف کند و از اول فوریه اجرایی خواهد شد.

طبق بیانیه منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، این توافق برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری است که ۶۳۵ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. این توافق از روز شنبه توسط دولت ژاپن در دستور کار قرار گرفته است.

سیسیلیا مالمستروم، نماینده تجارت اروپا، گفت: شراکت تجاری ما با ژاپن، که باعث ایجاد بزرگترین منطقه تجاری‌ای خواهد شد که تا به حال مورد مذاکره قرار گرفته است، بیش از همیشه به واقعیت نزدیک شده است.

برخی از تحلیل‌گران این اقدام را طعنه‌ای به اقدامات تجاری رییس‌جمهور ترامپ می‌دانند، که به توافقات تجاری خود، هم با اتحادیه اروپا و هم با ژاپن پشت کرده است.

ترامپ در اولین روزهای ریاست‌جمهوری خود از توافق ترنس‌پاسیفیک که یک طرف آن ژاپن بود خارج شد و تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا وضع کرد، که این اتحادیه را مجبور به تلافی کرد.