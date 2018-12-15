به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، با تحریک سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) برای تبدیل شدن به نوعی سلول که معمولا روده ها را مفروش می کند، آنها محیط سلولی را تولید کرده اند که می تواند برای تولید ویروس استفاده شود و می توان از آن در مطالعه برهمکنش ویروس با سلول های انسانی و بررسی واکسن های بالقوه استفاده کرد.

نورو ویروس انسانی، یکی از دلایل اصلی گاستروانتریت عفونی روده ای است که می تواند منجر به بیماری و حتی مرگ در کودکان و سالخوردگان شود.

هیچ واکسن یا درمان حفاظت کننده موثری برای این عارضه در حال حاضر وجود ندارد و مطالعه نورو ویروس ها نیز به دلیل اینکه ویروس به راحتی در مجموعه های آزمایشگاهی رشد نمی کند، با محدودیت مواجه است.

بسیاری از محققین سعی داشته اند روش های ساده شده ای را برای نورو ویروس ها ارائه دهند اما هیچ کدام از آنها موفق نبوده اند.

تا پیش از این محققان لازمه رشد نورو ویروس ها در آزمایشگاه را وجود بافت روده ای انسانی (برای ارائه سلول هایی که ویروس در آن ها رشد کند) و صفرا ( برای ارائه مواد غذایی و فاکتورهای رشد لازم برای رشد سلول های روده ای و بالطبع رشد ویروس) می دانستند.

اما محدودیت این طرح این بود که بافت روده ای بدست آمده به وسیله روش هایی مانند بیوپسی، با محدودیت همراه است و بعد از ورود به آزمایشگاه نیز کیفیت خود را از دست می دهد.

در رویکردی جدید، محققان دانشگاه اوزاکا، سلول های اپی تلیالی روده ای را از سلول های iPS تولید کرده اند که از نظر تئوری در مقادیر نامحدودی در دسترس هستند.

نکته مهم و جالب این است که این سلول های اپی تلیالی روده ای برای رشد و تولید در مقادیر انبوه به صفرا نیاز ندارند و به همین دلیل می توان از آنها برای تولید مقادیر انبوه نورو ویروس های انسانی استفاده کرد. اگرچه صفرا به رشد ویروس کمک می کند، اما برای بسیاری از ژنوتیپ های نورو ویروسی که در این سلول های اپی تلیالی روده ای رشد می کنند، وجود صفرا ضرورت ندارد.

با استفاده از این سلول های اپی تلیالی روده، مشکلات اخلاقی که در استفاده از سیستم هایی که از بافت های روده ای مرسوم وجود دارد، وجود نخواهد داشت. محققان بر این باورند که این روش برای کاربردهای صنعتی مانند ارزیابی واکسن های طراحی شده و ارزیابی پاسخ های ایمنی در کارآزمایی بالینی مفید خواهد بود.